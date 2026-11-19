दक्षिण अफ्रीका: मौजूदा चैंपियन के पास सबसे मजबूत स्थिति

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीतकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। टीम फिलहाल 71.43 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। मौजूदा चैंपियन के लिए फाइनल में पहुंचने का रास्ता बाकी दावेदारों की तुलना में थोड़ा आसान नजर आता है। दक्षिण अफ्रीका ने अब तक सात टेस्ट खेले हैं। इनमें उसे पांच में जीत और दो में हार मिली है। टीम को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन और श्रीलंका के खिलाफ विदेशी मैदान पर दो टेस्ट खेलने हैं।



60 प्रतिशत अंक तक पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 41 अंक और चाहिए। तीन जीत और दो ड्रॉ से टीम इस आंकड़े तक पहुंच सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में दो जीत दर्ज करना उसके लिए फायदेमंद होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट जीत लेता है तो बाकी पांच मुकाबलों में उसे 60 प्रतिशत अंक का आंकड़ा पार करने के लिए एक जीत और दो ड्रॉ की जरूरत होगी। दो जीत और तीन हार के साथ टीम 64.28 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि तीन जीत और दो हार की स्थिति में उसका अंक प्रतिशत 71.43 रहेगा। यह स्थिति उसे फाइनल के बेहद करीब पहुंचा सकती है।

दक्षिण अफ्रीका

अब तक खेले टेस्ट: 7

जीत-हार-ड्रॉ: 5-2-0

अंक प्रतिशत: 71.43%

बाकी सीरीज: बांग्लादेश (घरेलू मैदान पर), इंग्लैंड (घरेलू मैदान पर), श्रीलंका (विदेश में)

बाकी टेस्ट: 7



दक्षिण अफ्रीका के पास बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू परिस्थितियों में खेलने का फायदा होगा। वहीं, श्रीलंका का दौरा उसकी आगे की राह तय कर सकता है। अगर टीम अपनी मौजूदा लय बरकरार रखती है तो लगातार दूसरे चक्र में फाइनल में पहुंच सकती है।