104 खिलाड़ियों के बाहर होने के बावजूद सिर्फ 66 स्लॉट क्यों खाली?

रिलीज और ट्रेड आउट किए गए 104 खिलाड़ियों की संख्या और नीलामी में उपलब्ध 66 स्लॉट के बीच अंतर की तीन प्रमुख वजहें हैं।



1. 25 खिलाड़ियों की अधिकतम सीमा

आईपीएल में हर फ्रेंचाइजी अपने स्क्वॉड में अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है। इनमें अधिकतम आठ विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। नीलामी से पहले टीम के पास कितने स्लॉट खाली हैं, इसकी गणना उसके मौजूदा रिटेन खिलाड़ियों के आधार पर होती है। यानी 25 में से रिटेन खिलाड़ियों की संख्या घटाने पर खाली स्लॉट मिलते हैं।



2. चोटिल खिलाड़ियों के अस्थाई रिप्लेसमेंट

आईपीएल का लंबा सीजन होने के कारण कई बार खिलाड़ियों की चोट के चलते फ्रेंचाइजी को अस्थाई रिप्लेसमेंट लेने पड़ते हैं। ऐसे खिलाड़ी भी सीजन के दौरान टीम के खिलाड़ी पूल का हिस्सा बनते हैं। इस वजह से पूरे सीजन में किसी टीम के लिए खेलने या उससे जुड़ने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 25 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट सिर्फ रिप्लेसमेंट है, जिसे किसी टीम ने खरीदा था, वो तो स्क्वॉड का ही हिस्सा माना जाएगा। नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी को नियमित खिलाड़ियों के साथ इन अस्थाई रिप्लेसमेंट को भी रिलीज करना पड़ता है, ताकि नया स्क्वॉड 25 खिलाड़ियों की निर्धारित सीमा के भीतर रहे।



3. ट्रेड के जरिए आने वाले खिलाड़ी पहले ही भर देते हैं जगह

खिलाड़ियों की अदला-बदली भी इस गणित को प्रभावित करती है। जब कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को ट्रेड आउट करती है, तो वह उसके बाहर जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होता है। लेकिन अगर उसी ट्रेड में टीम को कोई दूसरा खिलाड़ी मिलता है, तो वह खिलाड़ी सीधे उसके रिटेन स्क्वॉड में जुड़ जाता है। यानी बाहर गए खिलाड़ी के बदले आया खिलाड़ी नीलामी से पहले ही टीम का एक स्लॉट भर देता है।