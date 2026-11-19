03:54 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड को दूसरा झटका न्यूजीलैंड को चौथे ओवर में 12 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। कीवी टीम को पारी के पहले ओवर में दो के स्कोर पर पहला झटका लगा था। जसप्रीत बुमराह ने कप्तान टॉम लाथम को बोल्ड किया था। वह खाता नहीं खोल सके थे। इसके बाद चौथे ओवर में अंशुल कंबोज ने डेवोन कॉनवे को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। कॉनवे चार रन बना सके। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके हैं। फिलहाल हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड को चौथे ओवर में 12 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। कीवी टीम को पारी के पहले ओवर में दो के स्कोर पर पहला झटका लगा था। जसप्रीत बुमराह ने कप्तान टॉम लाथम को बोल्ड किया था। वह खाता नहीं खोल सके थे। इसके बाद चौथे ओवर में अंशुल कंबोज ने डेवोन कॉनवे को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। कॉनवे चार रन बना सके। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके हैं। फिलहाल हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र क्रीज पर हैं।

03:33 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड को तीसरी गेंद पर झटका न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लाथम क्रीज पर आए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। बुमराह ने ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान लाथम को क्लीन बोल्ड किया। दो के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। फिलहाल हेनरी निकोल्स और कॉनवे क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लाथम क्रीज पर आए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। बुमराह ने ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान लाथम को क्लीन बोल्ड किया। दो के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। फिलहाल हेनरी निकोल्स और कॉनवे क्रीज पर हैं।

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03:05 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी।



भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा।

A look at our Playing XI for the 1st Test 👇👇 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/IzumwGUWiN — BCCI (@BCCI) November 18, 2026 टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी।केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा।

03:02 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारत ने जीता टॉस भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम इस मुकाबले में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी। विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज और गुरनूर बराड़ दोनों को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है। वहीं, रवींद्र जडेजा को भी अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया है। भारत ने आकाश दीप और अंशुल कंबोज को मौका दिया है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है। टॉम लाथम टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र की वापसी हुई है। टॉम ब्लंडेल विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे।

It's tails again 😊 Captain @ShubmanGill calls it right at the toss and elects to bowl first at the Basin Reserve. Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/VW0Fvw2TXD — BCCI (@BCCI) November 18, 2026 भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम इस मुकाबले में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी। विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज और गुरनूर बराड़ दोनों को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है। वहीं, रवींद्र जडेजा को भी अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया है। भारत ने आकाश दीप और अंशुल कंबोज को मौका दिया है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है। टॉम लाथम टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र की वापसी हुई है। टॉम ब्लंडेल विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे।

03:00 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टॉस के लिए तैयार दोनों कप्तान टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। दोनों कप्तान ब्लेजर पहने नजर आ रहे हैं। वहीं, डेवोन कॉनवे, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा अभ्यास वाली ड्रेस में आपस में बातचीत करते दिखे। तीनों काफी सहज नजर आ रहे हैं। सिराज को अभ्यास वाली ड्रेस में देखकर उनके खेलने पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वह इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं? इसकी पुष्टि टॉस के बाद ही होगी।

02:59 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: पिच का रंग और मौजूदा स्थिति पिच के रंग को देखकर ही उसकी स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार बेसिन रिजर्व की पिच पिछले कुछ वर्षों की तुलना में उतनी हरी नहीं दिख रही है। पिच पर एक भूरा पैच भी बना हुआ है, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पिच पर काफी क्रिकेट खेला गया है। यहां चार दिवसीय क्रिकेट के बजाय फोर्ड ट्रॉफी के ज्यादा मुकाबले खेले गए हैं।



घास में नमी से गेंदबाजों को मिलेगी मदद

पिच पर घास मौजूद है और उसे छूने पर ऊपर की सतह थोड़ी नम महसूस होती है। इसका मतलब है कि पहले दिन शुरुआत में गेंद की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। गेंद में टेनिस बॉल जैसी उछाल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों को पिच से साइडवेज मूवमेंट यानी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में भी मदद मिल सकती है।



तीसरे और चौथे दिन बल्लेबाजी होगी आसान

टेस्ट मैच आगे बढ़ने के साथ पिच की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। आमतौर पर तीसरे या चौथे दिन बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। हवा चलने से पिच की नमी सूख जाती है और बल्लेबाजों को बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं। पिच पर मिट्टी की परत भी दिखाई दे रही है, ऐसे में टेस्ट मैच के आखिरी दिनों में कुछ हिस्सों से स्पिन गेंदबाजों को टर्न भी मिल सकता है। पिच के रंग को देखकर ही उसकी स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार बेसिन रिजर्व की पिच पिछले कुछ वर्षों की तुलना में उतनी हरी नहीं दिख रही है। पिच पर एक भूरा पैच भी बना हुआ है, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पिच पर काफी क्रिकेट खेला गया है। यहां चार दिवसीय क्रिकेट के बजाय फोर्ड ट्रॉफी के ज्यादा मुकाबले खेले गए हैं।पिच पर घास मौजूद है और उसे छूने पर ऊपर की सतह थोड़ी नम महसूस होती है। इसका मतलब है कि पहले दिन शुरुआत में गेंद की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। गेंद में टेनिस बॉल जैसी उछाल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों को पिच से साइडवेज मूवमेंट यानी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में भी मदद मिल सकती है।टेस्ट मैच आगे बढ़ने के साथ पिच की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। आमतौर पर तीसरे या चौथे दिन बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। हवा चलने से पिच की नमी सूख जाती है और बल्लेबाजों को बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं। पिच पर मिट्टी की परत भी दिखाई दे रही है, ऐसे में टेस्ट मैच के आखिरी दिनों में कुछ हिस्सों से स्पिन गेंदबाजों को टर्न भी मिल सकता है।

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02:57 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टॉस का फैसला और पहले बल्लेबाजी की रणनीति टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने या गेंदबाजी चुनने के सवाल पर विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले 16 वर्षों में बेसिन रिजर्व में किसी टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं की गई है। ऐसे में पहले बल्लेबाजी का फैसला लेना किसी साहसी कप्तान का ही काम होगा।



पिच से मिलने वाली परिस्थितियों का फायदा उठाना होगा

बेसिन रिजर्व में परंपरागत रूप से अच्छी उछाल मिलती है। पिच सूखने के बाद गेंद में उछाल देखने को मिलता है। टेस्ट मैच आगे बढ़ने के साथ पिच पर कुछ दरारें भी बन सकती हैं, जिससे असमान उछाल मिलने की संभावना रहेगी।



दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, ताकि पिच की परिस्थितियों का अधिकतम फायदा उठाया जा सके। गेंदबाज दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने और बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान मिले मौकों को भुनाना भी अहम होगा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने या गेंदबाजी चुनने के सवाल पर विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले 16 वर्षों में बेसिन रिजर्व में किसी टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं की गई है। ऐसे में पहले बल्लेबाजी का फैसला लेना किसी साहसी कप्तान का ही काम होगा।बेसिन रिजर्व में परंपरागत रूप से अच्छी उछाल मिलती है। पिच सूखने के बाद गेंद में उछाल देखने को मिलता है। टेस्ट मैच आगे बढ़ने के साथ पिच पर कुछ दरारें भी बन सकती हैं, जिससे असमान उछाल मिलने की संभावना रहेगी।विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, ताकि पिच की परिस्थितियों का अधिकतम फायदा उठाया जा सके। गेंदबाज दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने और बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान मिले मौकों को भुनाना भी अहम होगा।

02:56 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 65 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 16 मैच जीते हैं, जबकि 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। यानी कुल मुकाबलों में भारत की जीत का प्रतिशत करीब 34 रहा है। न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड और भी चुनौतीपूर्ण है। दोनों देशों के बीच वहां 25 टेस्ट हुए हैं। भारत को सिर्फ पांच में जीत मिली, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबले अपने नाम किए। 10 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। वेलिंगटन में तो भारत को पिछले 57 वर्षों से जीत का इंतजार है। यहां खेले गए आठ टेस्ट में भारत ने सिर्फ एक जीता है, जबकि न्यूजीलैंड को पांच में सफलता मिली और दो मुकाबले ड्रॉ रहे। भारत ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पिछला टेस्ट फरवरी 1968 में जीता था।



भारत ने आखिरी बार 2009 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में भी टीम इस देश में सीरीज जीतने में नाकाम रही। रोहित की कप्तानी में तो भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 65 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 22 और न्यूजीलैंड ने 16 मैच जीते हैं, जबकि 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। यानी कुल मुकाबलों में भारत की जीत का प्रतिशत करीब 34 रहा है। न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड और भी चुनौतीपूर्ण है। दोनों देशों के बीच वहां 25 टेस्ट हुए हैं। भारत को सिर्फ पांच में जीत मिली, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबले अपने नाम किए। 10 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। वेलिंगटन में तो भारत को पिछले 57 वर्षों से जीत का इंतजार है। यहां खेले गए आठ टेस्ट में भारत ने सिर्फ एक जीता है, जबकि न्यूजीलैंड को पांच में सफलता मिली और दो मुकाबले ड्रॉ रहे। भारत ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पिछला टेस्ट फरवरी 1968 में जीता था।भारत ने आखिरी बार 2009 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में भी टीम इस देश में सीरीज जीतने में नाकाम रही। रोहित की कप्तानी में तो भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था।

02:56 AM, 19-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: पिच और मौसम का हाल स्कॉट स्टायरिस और केटी मार्टिन ने बेसिन रिजर्व की पिच और मौसम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेलिंगटन में सुबह हल्की बारिश हुई है। फिलहाल तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहने का अनुमान है। स्टायरिस और मार्टिन के मुताबिक, इस समय हवा की रफ्तार भी ज्यादा नहीं है। वेलिंगटन में तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल मौसम अच्छा नजर आ रहा है। टेस्ट मैच के बाकी दिनों में भी मौसम के अनुकूल रहने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें टॉस और दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर हैं। स्कॉट स्टायरिस और केटी मार्टिन ने बेसिन रिजर्व की पिच और मौसम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेलिंगटन में सुबह हल्की बारिश हुई है। फिलहाल तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहने का अनुमान है। स्टायरिस और मार्टिन के मुताबिक, इस समय हवा की रफ्तार भी ज्यादा नहीं है। वेलिंगटन में तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल मौसम अच्छा नजर आ रहा है। टेस्ट मैच के बाकी दिनों में भी मौसम के अनुकूल रहने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें टॉस और दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर हैं।