1 of 8 वैभव सूर्यवंशी - फोटो : BCCI

महज 15 साल की उम्र में विश्व क्रिकेट में तहलका मचाने वाले बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने और हाल ही में दोहा में यूएई के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रनों की पारी के दौरान 28 छक्के जड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्कों का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद अब उनकी नजरें अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के कई ऐतिहासिक कीर्तिमानों पर टिकी हैं। जुलाई 2026 में भारत के लिए सबसे कम उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) डेब्यू करने वाले वैभव जिस तूफानी अंदाज में छक्कों की बारिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले महीनों में ये सात बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं-

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1. एक ओवर में छह छक्के (युवराज सिंह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड)

जिस तरह से वैभव हर तीसरी-चौथी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे हैं (यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 28 छक्के), एक ओवर की सभी छह गेंदों पर छह छक्के जड़ना उनके लिए महज समय की बात लगती है। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले युवराज सिंह पहले बल्लेबाज थे, जबकि आईपीएल में अब तक कोई भी बल्लेबाज एक ओवर में छह छक्के नहीं लगा सका है। वैभव अपनी निडर पावर-हिटिंग के दम पर अंतरराष्ट्रीय टी20 या आईपीएल में यह इतिहास रच सकते हैं।

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2. टी20 इंटरनेशनल में सबसे युवा शतकवीर का विश्व रिकॉर्ड

वैभव अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी नजर सबसे युवा शतकवीर बनने पर है। फिलहाल यह विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के गुस्ताव मैकियन (18 वर्ष, 280 दिन) के नाम है, जबकि भारत के लिए यह रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल (21 वर्ष, 279 दिन) ने बनाया था। 15 वर्षीय वैभव अब तक टी20I में 81 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल चुके हैं और महज एक बड़ी पारी उन्हें विश्व क्रिकेट के शीर्ष पर पहुंचा देगी।

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3. टी20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक (पूर्ण सदस्य देश)

पूर्ण सदस्य देशों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और डेविड मिलर (35 गेंद) के नाम दर्ज है। आईपीएल में 35 गेंदों और लिस्ट-ए क्रिकेट में 28 गेंदों पर शतक जड़ चुके वैभव जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उसे देखते हुए अगली ही टी20 सीरीज में यह रिकॉर्ड टूट सकता है।

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