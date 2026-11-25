क्या 2027 विश्वकप के लिए सरप्राइज एंट्री बनेंगे वैभव?: कहा- वनडे-टेस्ट खेलने को तैयार, लंबी पारी खेल सकता हूं
अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब बड़े फॉर्मेट में भी चुनौती लेने को तैयार हैं। उन्होंने अपने खेल और बल्लेबाजी की क्षमता को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या चयनकर्ताओं की नजर भी अब इस युवा बल्लेबाज पर टिकेगी?
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वैभव सूर्यवंशी ने साफ किया है कि वह सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं हैं। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज का मानना है कि उनके पास अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलने और परिस्थितियों के हिसाब से खेलने का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि वह तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं और जरूरत के मुताबिक अपने खेल में बदलाव कर सकते हैं।
वैभव ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया-ए से खेलते हुए यूएई के खिलाफ लिस्ट-ए मैच में 53 गेंद में 204 रन बनाने के बाद बीसीसीआई को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा, 'आईपीएल के बाद अहमदाबाद में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने कहा था कि मैं तीनों फॉर्मेट खेल सकता हूं और परिस्थिति के हिसाब से अपना खेल बदल सकता हूं। मेरे खेल पर मेरा नियंत्रण है। मैं उसी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहा था और इसे लंबे प्रारूप की तरह ले रहा था। मैंने ज्यादा समय तक क्रीज पर टिकने की कोशिश की।'
'मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया'
वैभव ने बताया कि मंगलवार को भी उनका इरादा इसी मानसिकता के साथ खेलने का था, लेकिन पिच पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं थी। उन्होंने कहा, 'अगर मैं अपने शॉट खेलने की कोशिश करता तो गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी। इसलिए मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया।' वैभव ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे पर टी20 प्रारूप में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। उन्हें अब तक वनडे और टेस्ट मे मौका नहीं मिला है। पर क्या इन पारियों के बाद बीसीसीआई उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में शामिल करेगा? यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल उनके साथ इस रेस मे यशस्वी जायसवाल भी हैं।
वैभव का अब तक क्रिकेटिंग करियर
वैभव ने अब तक 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं। इसमें 29.50 की औसत और 185.53 के स्ट्राइक रेट से 295 रन बनाए हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 फर्स्ट क्लास और 16 लिस्ट-ए मैच भी खेले हैं। 11 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 23.47 की औसत और 96.61 के स्ट्राइक रेट से 399 रन हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 16 लिस्ट-ए मैचों में वैभव ने 50.31 की औसत और 193.04 के स्ट्राइक रेट से 805 रन बनाए हैं। इनमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। ओवरऑल 45 टी20 में वैभव ने 40.68 की औसत और 212.84 के स्ट्राइक रेट से 1790 रन बनाए हैं। इनमें चार शतक और आठ अर्धशतक भी शामिल हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी
यूएई के खिलाफ मंगलवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी पारी खेली, जिसने लिस्ट-ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक को बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। यह लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड 50 गेंदों के बड़े अंतर से तोड़ा। उन्होंने 53 गेंद में सात चौके और 28 छक्के की मदद से 204 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 250 रन का लक्ष्य 14.2 ओवर में हासिल कर लिया।
28 गेंदों में सबसे तेज शतक
वैभव ने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जेक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम था, जिन्होंने 2023-24 वनडे कप में तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक लगाया था। वैभव ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने मंगलवार को 150 रन का आंकड़ा बेहद कम गेंदों में पार किया। इससे पहले उन्होंने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 59 गेंदों में 150 रन बनाए थे।
50, 100, 150 और 200 के सबसे तेज रिकॉर्ड वैभव के नाम
वैभव के नाम अब लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, शतक, 150 और दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है।
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50 रन: 11 गेंद (इंडिया-ए टीम ट्राई सीरीज फाइनल, 2026)
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100 रन: 28 गेंद
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150 रन: अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा
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200 रन: 52 गेंद