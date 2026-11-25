{"_id":"6b066032a97726e6ac07060d","slug":"vaibhav-sooryavanshi-reveals-yuvraj-singh-s-30-minute-call-behind-his-historic-204-run-knock-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक फोन कॉल और फिर 28 छक्कों की बरसात!: आखिर किसकी सलाह ने वैभव सूर्यवंशी को बेखौफ बनाया? 30 मिनट तक हुई बातचीत","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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बीसीसीआई ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- युवराज सिंह के साथ 30 मिनट की फोन पर हुई बातचीत ने वैभव सूर्यवंशी की झिझक दूर कर दी। इसके बाद उन्होंने 52 गेंदों में 204 रन की विश्व रिकॉर्ड पारी खेलकर इतिहास रच दिया। इस युवा सनसनी ने अब अपनी अविश्वसनीय पारी के पीछे की कहानी बताई है और खुलासा किया है कि आखिर वह ऐतिहासिक पल कैसे आया। विज्ञापन

𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟: It was a 30-minute phone call with his idol Yuvraj Singh that unshackled Vaibhav Sooryavanshi 🙌 He then created history with a world record 52-ball 204. The teenage sensation takes us inside his unbelievable knock and reveals how the moment unfolded 👏 - By @Moulinparikh 🎥 🔽 Don't miss this one! #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/n3wLiiQkOj विज्ञापन विज्ञापन — BCCI (@BCCI) November 25, 2026 बीसीसीआई ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- युवराज सिंह के साथ 30 मिनट की फोन पर हुई बातचीत ने वैभव सूर्यवंशी की झिझक दूर कर दी। इसके बाद उन्होंने 52 गेंदों में 204 रन की विश्व रिकॉर्ड पारी खेलकर इतिहास रच दिया। इस युवा सनसनी ने अब अपनी अविश्वसनीय पारी के पीछे की कहानी बताई है और खुलासा किया है कि आखिर वह ऐतिहासिक पल कैसे आया। वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। उनकी इस तूफानी पारी के पीछे एक खास शख्स की सलाह और 30 मिनट की फोन पर हुई बातचीत का भी अहम योगदान रहा। अब बीसीसीआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वैभव ने अपनी ऐतिहासिक पारी के पीछे की कहानी बताई और उस बातचीत का खुलासा किया।

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'150 का तो मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा...'

वीडियो की शुरुआत में वैभव कहते हैं, 'चलो बैठ जाते हैं, पांव दुख रहा है।' फिर दर्शक दीर्घा से कुछ फैंस चिल्लाते हुए नजर आते हैं, 'एक...दो...तीन...चार, वैभव भैया छक्के मार।' इसके बाद उनसे कहा जाता है कि उन्होंने सबसे तेज 150 और सबसे तेज 200 का रिकॉर्ड बना दिया है। इस पर वैभव ने कहा, 'सबसे तेज 150? वो तो मेरा ही रिकॉर्ड था। मैंने फिर इसे तोड़ दिया।'

वैभव ने मैच से पहले किन चार लोगों से की बात?

आगे वैभव बताते हैं, 'मैंने कल (मैच से एक दिन पहले) चार लोगों से बात की। सिर्फ चार लोगों से। एक तो मेरे पिता। एक मेरे बचपन के कोच मनीष ओझा। एक मेरे अंडर-19 क्रिकेट का एक दोस्त प्रथम जाचक। चौथे युवराज सिंह सर थे। उनसे मैंने करीब आधे घंटे बात की। उन्होंने मुझे काफी कुछ समझाया और बताया बैटिंग को लेकर। इस मैच से पहले मैंने उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था, तो मैं काफी परेशान था। इस वजह से मैंने युवराज सर से खुल कर बात की। मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर जाता हूं, मुझे ये-ये समस्याएं आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छे से सबकुछ आधे घंटे तक एक्सप्लेन किया।'

'20 गेंद खेल लिया तो स्कोर अलग होगा...'

वैभव ने बताया, 'युवराज सर ने मुझसे बस इतना कहा कि अगर तुम 20 बॉल खेलते हो तो स्कोर अलग होगा। और भी कई टेक्निकल चीजें उन्होंने मुझे बताईं। इसने मुझे 204 रन बनाने में काफी मदद किया। माइंडसेट बस ये था कि जाकर देखूं विकेट कैसा है। यही किया मैंने। विकेट पर जाकर एक दो गेंद देखा। फिर लगा कि गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है, तो मैंने अपना गेम प्लान लागू किया।'