{"_id":"6b05c444d2479ae9d60269e2","slug":"ben-stokes-enters-ipl-auction-2026-11-bangladesh-players-register-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: नीलामी में उतरेंगे स्टोक्स, 11 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने किया रजिस्ट्रेशन; मुस्तफिजुर का नाम गायब","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी के लिए बेन स्टोक्स और कैमरन बैनक्रॉफ्ट समेत 1220 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बांग्लादेश के 11 खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का नाम सूची से गायब है। 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी में 10 टीमें 66 खाली स्लॉट के लिए बोली लगाएंगी।

विज्ञापन



दो करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर स्टोक्स ने कराया रजिस्ट्रेशन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स आईपीएल नीलामी में आकर्षण का केंद्र रह सकते हैं। उन्होंने अपना बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखा है। स्टोक्स आखिरी बार 2023 में आईपीएल में खेले थे। उस दौरान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से दो मुकाबले खेले थे। स्टोक्स इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपरजायंट की टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब वह आईपीएल नीलामी में अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। विज्ञापन आईपीएल 2027 की मिनी नीलामी को लेकर खिलाड़ियों की सूची सामने आ गई है। 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट समेत कई बड़े विदेशी खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, बांग्लादेश के 11 खिलाड़ियों ने भी नीलामी के लिए नाम दिया है, लेकिन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इस सूची में शामिल नहीं हैं।

Trending Videos

बॉल टेंपरिंग विवाद से जुड़े बैनक्रॉफ्ट भी नीलामी में

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने भी आईपीएल नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये है। बैनक्रॉफ्ट 2018 के बॉल टेंपरिंग विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे। हाल ही में उन्होंने इस मामले में अपनी भूमिका को लेकर सफाई दी थी और पैट कमिंस के दावों पर भी प्रतिक्रिया दी थी। 34 वर्षीय बैनक्रॉफ्ट ने अब तक आईपीएल में कोई मुकाबला नहीं खेला है। हालांकि, वह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) में नियमित रूप से खेलते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने भी नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। हालांकि, टूर्नामेंट के अधिकांश हिस्से में उनकी उपलब्धता को लेकर आशंका है।

विज्ञापन

बांग्लादेश के 11 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, मुस्तफिजुर बाहर

आईपीएल नीलामी के लिए बांग्लादेश के कुल 11 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का नाम इस सूची में नहीं है। मुस्तफिजुर को पिछले साल बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रिलीज कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से हटने का फैसला किया था।



नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी कौन? हसन महमूद

परवेज हुसैन इमोन

रिपोन मंडल

रिशाद हुसैन

सैफ हसन

शाक महेदी हसन

शमीम हुसैन

शोरिफुल इस्लाम

तंजिम हसन साकिब

तौहीद हृदोय

मोहम्मद रुबेल आईपीएल नीलामी के लिए बांग्लादेश के कुल 11 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का नाम इस सूची में नहीं है। मुस्तफिजुर को पिछले साल बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रिलीज कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से हटने का फैसला किया था।

विज्ञापन