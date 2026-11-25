{"_id":"6b065dd6b9271d30810ec45c","slug":"yuzvendra-chahal-nitish-rana-and-rahul-tewatia-visit-mahakaleshwar-temple-attend-bhasma-aarti-in-ujjain-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महाकाल के दरबार में पहुंचे चहल-नीतीश और राहुल: भस्म आरती में हुए शामिल, मंदिर की किस व्यवस्था से हुए प्रभावित?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा, 'जब भी भस्म आरती देखने आते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। मंदिर द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे कभी भी पूजा-पाठ या दर्शन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत ही आराम से दर्शन होता है। भक्तों की कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, यहां कोई दिक्कत नहीं होती।' विज्ञापन भारतीय क्रिकेटर नीतीश राणा, युजवेंद्र चहल और राहुल तेवतिया बुधवार की सुबह उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे। तीनों क्रिकेटरों ने भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल के दर्शन करने के साथ ही पूजा-अर्चना की। सभी खिलाड़ी प्रातःकालीन दिव्य भस्म आरती में शामिल हुए और नंदी हॉल में बैठकर भगवान की आराधना की। दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने मंदिर समिति द्वारा की गई सुगम और वीआईपी दर्शन व्यवस्था की प्रशंसा की।

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नीतीश राणा ने कहा, 'मैं यहां पर भस्म आरती के लिए आया था। मैं पहले भी कई बार यहां आ चुका हूं। मैं जिंदगी में कभी भी परेशान होता हूं या दुविधा में होता हूं, तो महाकालेश्वर आता हूं। भगवान महाकाल के दर्शन करता हूं। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है।'

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