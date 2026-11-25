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भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबलों में खिलाड़ियों के आक्रामक व्यवहार को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान ए के खिलाफ भारत ए की ओर से खेलते हुए हर्षित राणा अपने व्यवहार के कारण चर्चा में आ गए। मैदान पर उनकी आक्रामकता और अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने हर्षित के व्यवहार को गलत बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। हरभजन ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से भी दखल देने की मांग की है। विज्ञापन

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हर्षित राणा के व्यवहार पर क्या बोले हरभजन?

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में हर्षित राणा के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'हर्षित राणा का व्यवहार सही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवहार आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है।' हरभजन का मानना है कि मैदान पर आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए।

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भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों के व्यवहार पर उठाए सवाल

हरभजन ने सिर्फ हर्षित राणा ही नहीं, बल्कि हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर दिख रही तल्खी पर भी चिंता जताई। उन्होंने अंडर-19 एशिया कप का उदाहरण दिया। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें दो बार आमने-सामने आई थीं। लीग मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों का व्यवहार चर्चा में रहा। वहीं, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी भी काफी आक्रामक अंदाज में जश्न मनाते नजर आए थे। हरभजन ने कहा कि दोनों देशों के खिलाड़ियों की ओर से लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना सही नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है और खिलाड़ियों को उसे पार नहीं करना चाहिए।

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