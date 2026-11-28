1 of 6 रिंकू सिंह - फोटो : ANI







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आईपीएल के आगामी सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि रिंकू सिंह टीम के नए कप्तान बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम में नेतृत्व के विकल्प सीमित हैं और रिंकू इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर विकल्प नजर आते हैं। हालांकि, फ्रेंचाइजी नीलामी में किसी नए खिलाड़ी को भी कप्तान के रूप में शामिल करने पर विचार कर सकती है। दरअसल, अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद केकेआर को नए कप्तान की तलाश है। 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली आईपीएल नीलामी से पहले टीम के नेतृत्व को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं।

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2 of 6 रिंकू सिंह - फोटो : ANI

रिंकू सिंह कप्तानी के सबसे मजबूत दावेदार

इरफान पठान ने जियोस्टार पर बातचीत के दौरान कहा कि केकेआर में रिंकू सिंह को कप्तान बनाने की चर्चा चल रही है। टीम के पास फिलहाल नेतृत्व के ज्यादा विकल्प नहीं हैं, ऐसे में रिंकू इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त नजर आते हैं। पठान के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट की कार्यशैली को देखते हुए रिंकू सिंह को कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है। रिंकू पिछले सीजन में टीम के उपकप्तान भी रह चुके हैं, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत होती है।

3 of 6 शाई होप - फोटो : ANI

शाई होप भी कप्तानी के विकल्प

हालांकि, इरफान पठान ने कप्तानी के लिए एक और विकल्प का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केकेआर चाहे तो नीलामी के जरिए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप को भी अपने साथ जोड़ सकती है। पठान के मुताबिक, शाई होप ने हाल ही में भारत के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में अगर फ्रेंचाइजी नीलामी से किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाने का फैसला करती है, तो होप पर विचार किया जा सकता है।

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4 of 6 रिंकू सिंह - फोटो : ANI

आकाश चोपड़ा ने भी रिंकू का किया समर्थन

पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी रिंकू सिंह को केकेआर की कप्तानी के लिए सबसे मजबूत दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में रिंकू को उपकप्तान बनाया गया था, इसलिए उन्हें कप्तानी सौंपना एक स्वाभाविक फैसला हो सकता है। चोपड़ा ने अनुभवी ऑलराउंडर सुनील नरेन का नाम भी कप्तानी के विकल्प के तौर पर सुझाया। उनके मुताबिक, नरेन पहले भी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और वह इस भूमिका के लिए अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं।

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5 of 6 कैमरन ग्रीन - फोटो : IANS