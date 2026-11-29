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विज्ञापन मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड का मानना है कि रोहित शर्मा के साथ उनकी पुरानी और मजबूत साझेदारी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगी। पोलार्ड ने कहा कि आईपीएल 2027 में कप्तान के रूप में रोहित की वापसी से फ्रेंचाइजी को उस सफल दौर को दोहराने का मौका मिलेगा, जब दोनों ने साथ मिलकर मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

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रोहित फिर संभालेंगे मुंबई की कमान

रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे। इसकी घोषणा फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को की। यह फैसला हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में ट्रेड होने के बाद आया है, जिन्होंने 2024 से 2026 तक टीम की अगुवाई की थी। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2027 का सीजन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यह टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी का 20वां वर्ष होगा। ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी दोबारा रोहित शर्मा को सौंपना टीम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। रोहित ने ही अपने पिछले कार्यकाल में मुंबई इंडियंस को एक सफल टीम के रूप में स्थापित किया था और उसकी खिताबी विरासत की मजबूत नींव रखी थी।



रविवार को फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कीरोन पोलार्ड ने रोहित शर्मा के साथ अपने लंबे रिश्ते और सफल साझेदारी को याद किया। उन्होंने कहा, समय के साथ हमने जो अच्छे और बुरे पल साथ बिताए हैं, मुझे लगता है कि वे आगे भी हमारे काम आएंगे। वह मेरे पूरे मुंबई इंडियंस करियर के दौरान टीम के लीडर रहे हैं। जब उन्होंने 2013 में कप्तानी संभाली, तब हमने साथ मिलकर खिताब जीता था।

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रोहित ने अपनी कप्तानी में दिलाए हैं पांच खिताब

रोहित शर्मा 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और 2013 सीजन के बीच में रिकी पोंटिंग की जगह टीम की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुआई में मुंबई ने उसी सीजन ईडन गार्डन्स में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इसके बाद टीम ने कुछ ही महीनों में चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफी भी अपने नाम की, जिससे फ्रेंचाइजी के सबसे सफल दौर की शुरुआत हुई। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी आईपीएल खिताब जीते, जिससे टीम ने कुल पांच ट्रॉफियां अपने नाम की। इस उपलब्धि के साथ रोहित आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में शामिल हुए और उन्होंने एमएस धोनी के पांच खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की।

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