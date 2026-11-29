आईपीएल 2027: 'भूमिका बदल गई, लेकिन लक्ष्य नहीं', कप्तान रोहित की वापसी को लेकर बोले मुंबई के मुख्य कोच पोलार्ड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 29 Nov 2026 03:02 PM IST
सार
आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने कप्तानी और कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया है। रोहित शर्मा टीम के नए कप्तान हैं, जबकि उनके साथ लंबे समय तक खेले कीरोन पोलार्ड अब मुख्य कोच की भूमिका में नजर आएंगे।
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विस्तार
मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड का मानना है कि रोहित शर्मा के साथ उनकी पुरानी और मजबूत साझेदारी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगी। पोलार्ड ने कहा कि आईपीएल 2027 में कप्तान के रूप में रोहित की वापसी से फ्रेंचाइजी को उस सफल दौर को दोहराने का मौका मिलेगा, जब दोनों ने साथ मिलकर मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।
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रोहित फिर संभालेंगे मुंबई की कमान
रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे। इसकी घोषणा फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को की। यह फैसला हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में ट्रेड होने के बाद आया है, जिन्होंने 2024 से 2026 तक टीम की अगुवाई की थी। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2027 का सीजन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यह टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी का 20वां वर्ष होगा। ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी दोबारा रोहित शर्मा को सौंपना टीम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। रोहित ने ही अपने पिछले कार्यकाल में मुंबई इंडियंस को एक सफल टीम के रूप में स्थापित किया था और उसकी खिताबी विरासत की मजबूत नींव रखी थी।
रविवार को फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कीरोन पोलार्ड ने रोहित शर्मा के साथ अपने लंबे रिश्ते और सफल साझेदारी को याद किया। उन्होंने कहा, समय के साथ हमने जो अच्छे और बुरे पल साथ बिताए हैं, मुझे लगता है कि वे आगे भी हमारे काम आएंगे। वह मेरे पूरे मुंबई इंडियंस करियर के दौरान टीम के लीडर रहे हैं। जब उन्होंने 2013 में कप्तानी संभाली, तब हमने साथ मिलकर खिताब जीता था।
रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालेंगे। इसकी घोषणा फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को की। यह फैसला हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में ट्रेड होने के बाद आया है, जिन्होंने 2024 से 2026 तक टीम की अगुवाई की थी। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2027 का सीजन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यह टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी का 20वां वर्ष होगा। ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी दोबारा रोहित शर्मा को सौंपना टीम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। रोहित ने ही अपने पिछले कार्यकाल में मुंबई इंडियंस को एक सफल टीम के रूप में स्थापित किया था और उसकी खिताबी विरासत की मजबूत नींव रखी थी।
रविवार को फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कीरोन पोलार्ड ने रोहित शर्मा के साथ अपने लंबे रिश्ते और सफल साझेदारी को याद किया। उन्होंने कहा, समय के साथ हमने जो अच्छे और बुरे पल साथ बिताए हैं, मुझे लगता है कि वे आगे भी हमारे काम आएंगे। वह मेरे पूरे मुंबई इंडियंस करियर के दौरान टीम के लीडर रहे हैं। जब उन्होंने 2013 में कप्तानी संभाली, तब हमने साथ मिलकर खिताब जीता था।
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रोहित ने अपनी कप्तानी में दिलाए हैं पांच खिताब
रोहित शर्मा 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और 2013 सीजन के बीच में रिकी पोंटिंग की जगह टीम की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुआई में मुंबई ने उसी सीजन ईडन गार्डन्स में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इसके बाद टीम ने कुछ ही महीनों में चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफी भी अपने नाम की, जिससे फ्रेंचाइजी के सबसे सफल दौर की शुरुआत हुई। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी आईपीएल खिताब जीते, जिससे टीम ने कुल पांच ट्रॉफियां अपने नाम की। इस उपलब्धि के साथ रोहित आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में शामिल हुए और उन्होंने एमएस धोनी के पांच खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की।
रोहित शर्मा 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और 2013 सीजन के बीच में रिकी पोंटिंग की जगह टीम की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुआई में मुंबई ने उसी सीजन ईडन गार्डन्स में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इसके बाद टीम ने कुछ ही महीनों में चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफी भी अपने नाम की, जिससे फ्रेंचाइजी के सबसे सफल दौर की शुरुआत हुई। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी आईपीएल खिताब जीते, जिससे टीम ने कुल पांच ट्रॉफियां अपने नाम की। इस उपलब्धि के साथ रोहित आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में शामिल हुए और उन्होंने एमएस धोनी के पांच खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की।
रोहित की नियुक्ति पर क्या बोले पोलार्ड?
मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित का फाइनल में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। उनकी अगुआई में टीम ने खेले गए सभी पांच आईपीएल फाइनल जीते। कुल मिलाकर, रोहित ने आईपीएल और अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 में मुंबई इंडियंस की 163 मैचों में कप्तानी की है। इनमें टीम ने 91 मुकाबले जीते हैं, जबकि 68 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पोलार्ड ने कहा, बस रोल का नाम बदला है, लेकिन वही जोश और भावना बनी रहेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है, जीतना और मजे से जीतना। मेरे लिए निजी तौर पर इस नजरिए से कुछ भी अलग नहीं होने वाला है।
रोहित की कप्तानी के आखिरी साल उतने अच्छे नहीं रहे थे। मुंबई 2021 और 2022 में प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। 2023 में पांड्या के कप्तान बनने से पहले, कप्तान के तौर पर उनका आखिरी सीजन था, जहां मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पोलार्ड उस सफर में रोहित के साथ ज्यादातर समय रहे और एमआई की जीत में मिडिल ऑर्डर और गेंद से अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि टीममेट्स के तौर पर उनके अच्छे और बुरे अनुभव इस नए चैप्टर को शुरू करने में मदद करेंगे। पोलार्ड ने कहा, जाहिर है कि वह बाउंड्री के उस तरफ होंगे और मैं रस्सी के दूसरी तरफ, लेकिन उसी तरह की सोच और वही लक्ष्य आगे रखा जाएगा ताकि उम्मीद है कि हमें वैसी ही सफलता मिले, जैसी हमें एक साथ खेलने पर मिली है।
मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित का फाइनल में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। उनकी अगुआई में टीम ने खेले गए सभी पांच आईपीएल फाइनल जीते। कुल मिलाकर, रोहित ने आईपीएल और अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 में मुंबई इंडियंस की 163 मैचों में कप्तानी की है। इनमें टीम ने 91 मुकाबले जीते हैं, जबकि 68 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पोलार्ड ने कहा, बस रोल का नाम बदला है, लेकिन वही जोश और भावना बनी रहेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है, जीतना और मजे से जीतना। मेरे लिए निजी तौर पर इस नजरिए से कुछ भी अलग नहीं होने वाला है।
रोहित की कप्तानी के आखिरी साल उतने अच्छे नहीं रहे थे। मुंबई 2021 और 2022 में प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। 2023 में पांड्या के कप्तान बनने से पहले, कप्तान के तौर पर उनका आखिरी सीजन था, जहां मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पोलार्ड उस सफर में रोहित के साथ ज्यादातर समय रहे और एमआई की जीत में मिडिल ऑर्डर और गेंद से अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि टीममेट्स के तौर पर उनके अच्छे और बुरे अनुभव इस नए चैप्टर को शुरू करने में मदद करेंगे। पोलार्ड ने कहा, जाहिर है कि वह बाउंड्री के उस तरफ होंगे और मैं रस्सी के दूसरी तरफ, लेकिन उसी तरह की सोच और वही लक्ष्य आगे रखा जाएगा ताकि उम्मीद है कि हमें वैसी ही सफलता मिले, जैसी हमें एक साथ खेलने पर मिली है।