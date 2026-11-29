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विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को टीम से बाहर रखने के राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगले एशेज टूर से पहले उनके उत्तराधिकारी को तैयार करना सही निर्णय है। 39 साल के लियोन को 9 दिसंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होने वाली सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर कर दिया गया है। यह 15 साल में पहली बार है, जब लियोन को ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट सेटअप से बाहर रखा गया है।

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चयनकर्ताओं के फैसले का किया समर्थन

हॉग ने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप इसे एक सिलेक्टर के नजरिए से देखें, तो हां, उनका फॉर्म गिर गया है। आप उस अनुभव को वहीं बनाए रखना चाहेंगे। अगर मैं बॉलिंग अटैक बदलने के बारे में सोच रहा होता, तो शायद स्पिन बॉलर के बजाय तेज गेंदबाज ज्यादा होता, लेकिन आपको नाथन लियोन का रोल समझना होगा। मुझे लगता है कि उनका करियर बेहद शानदार रहा है। आज के दौर में टेस्ट क्रिकेट की पिचें हमारे खेलने के समय की तुलना में कहीं ज्यादा बल्लेबाजों के अनुकूल और सपाट हैं। यही वजह है कि मैं उनकी गेंदबाजी की काफी सराहना करता हूं। खास बात यह है कि वह उन परिस्थितियों में भी प्रभावी गेंदबाजी करने में सफल रहे हैं, जहां आम तौर पर टीम किसी स्पिनर से ज्यादा मदद की उम्मीद करती है। वह अपना रोल शानदार ढंग से निभाते हैं। वह हमारे अब तक के सबसे अच्छे स्पिनरों में से एक हैं, इसलिए यह निराशाजनक है कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा।

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