{"_id":"6b0bc030e47da91b4c0393c3","slug":"india-vs-new-zealand-2nd-test-match-day-3-highlights-key-moments-analysis-hagley-oval-christchurch-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्राइस्टचर्च टेस्ट: न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा, बड़ी बढ़त की ओर कीवी टीम, क्या दूसरा मैच बचा पाएगा भारत?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस मैच में शिकंजा कस लिया है। न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट गंवाकर 133 रन बना लिए हैं। फिलहाल रचिन रवींद्र 46 रन और डेरिल मिचेल पांच रन बनाकर नाबाद हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 246 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम 110 रन की बढ़त के साथ उतरी थी। इस लिहाज से न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 243 रन की हो चुकी है। मिचेल और रचिन के बीच चौथे विकेट के लिए 40 रन की अटूट साझेदारी भी हो चुकी है।

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न्यूजीलैंड ने मजबूत की स्थिति

क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में आज दिनभर कड़ी मेहनत और संघर्ष देखने को मिला। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने मुकाबले में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में कप्तान टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे के विकेट गंवाए हैं। पहली पारी में खाली हाथ रहने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह ने पहले टॉम लाथम को बोल्ड किया जो आठ रन बनाकर आउट हुए। फिर अपनी ही गेंद पर निकोल्स को कैच आउट किया। निकोल्स 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कॉनवे और रचिन रवींद्र ने पारी को संभाला। इस दौरान कॉनवे ने अर्धशतक भी पूरा किया। कॉनवे हालांकि, और बड़ी पारी खेलते इससे पहले ही वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। कॉनवे 97 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 51 रन बनाए।



भारत के लिए अब तक बुमराह को दो और सुंदर को एक विकेट मिला है। न्यूजीलैंड को पिच के धीरे-धीरे बल्लेबाजी के लिए आसान होने के बावजूद काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन 110 रन की बढ़त उसे आगे रखने के लिए पर्याप्त थी। दो पूरे दिन का खेल बाकी रहते हुए न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय गेंदबाज इसी अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट निकाल पाते हैं? दूसरी ओर, क्या वे मेजबान टीम को पारी घोषित करने से रोकने के लिए इसी तरह नियंत्रण बनाए रख पाएंगे?

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जुरेल-आकाश दीप ने फॉलोऑन से बचाया

इससे पहले, आज का दिन ध्रुव जुरेल के नाम रहा जिन्होंने आकाश दीप के साथ मिलकर भारत को फॉलोऑन से बचाया। भारत ने छह विकेट पर 116 रन से आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए और कल के 240 रन के बड़े अंतर को घटाकर 110 रन कर दिया। ध्रुव जुरेल आज के दिन के सबसे बड़े नायक रहे। वह दुर्भाग्यशाली रहे कि अपना शतक पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनकी 88 रन की पारी भारतीय टीम के लिए सबसे अहम रही। उन्हें निचले क्रम के बल्लेबाजों से भी अच्छा साथ मिला। जुरेल ने लगातार रन बनाकर न्यूजीलैंड की बढ़त कम की। उनके कुछ शानदार ड्राइव और पुल शॉट देखने लायक थे। साथ ही उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखने की कला भी दिखाई।

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जुरेल ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ निभाई साझेदारी

भारत को तीसरे दिन सबसे पहला झटका अंशुल कंबोज के रूप में लगा। वह खाता खोले बिना मैट हेनरी का शिकार बने। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ अच्छी साझेदारी निभाई। जुरेल ने पहले आकाश दीप के साथ आठवें विकेट के लिए 74 गेंद में 46 रन की साझेदारी निभाई और भारत को फॉलोऑन से बचाया। भारत को फॉलोऑन से बचने के लिए 157 रन बनाने थे। आकाश दीप ने 52 गेंद में चार चौके की मदद से 29 रन बनाए। उन्हें नाथन स्मिथ ने विकेटकीपर ब्लंडेल के हाथों कैच कराया। फिर जुरेल ने गुरनूर बराड़ के साथ 123 गेंद में 64 रन की साझेदारी की। गुरनूर ने 46 गेंद में 10 रन बनाए। उन्हें काइल जेमीसन ने बोल्ड किया।



इन दो साझेदारियों की बदौलत भारत 200 पार करने में कामयाब रहा। इसके बाद जुरेल ने बुमराह के साथ 10वें विकेट के लिए 19 रन जोड़े। काइल जेमीसन ने जुरेल को ब्लंडेल के हाथों कैच कराया और भारत की पारी को 246 रन पर समेट दिया। जुरेल ने 170 गेंदें खेलीं और 14 चौके की मदद से 88 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से जेमीसन ने चार विकेट लिए। वहीं, मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और जैकब डफी को दो-दो विकेट मिले।