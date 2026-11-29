'अंधेरी रात के बाद सुबह होती है': सूर्यकुमार यादव ने नहीं खोई टीम में वापसी की उम्मीद, क्या बोले पूर्व कप्तान?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 29 Nov 2026 01:14 PM IST
सार
टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम से बाहर रहने को दर्दनाक बताया है। उन्होंने कहा कि पांच साल तक लगातार देश के लिए खेलने के बाद अचानक टीम से दूर होना तकलीफ देता है, लेकिन उन्हें वापसी की उम्मीद है।
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विस्तार
टी20 विश्व कप में भारत को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए फिलहाल भारतीय टीम से बाहर रहना आसान नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि पांच साल तक लगातार देश के लिए खेलने के बाद अचानक टीम से बाहर होना काफी तकलीफ देता है। हालांकि, उन्हें भरोसा है कि मुश्किल समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे।
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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं सूर्या
सूर्यकुमार इन दिनों घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेल रहे हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम से दूर रहने का दर्द जरूर है, लेकिन खेल ने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से निपटना भी सिखाया है। सूर्यकुमार ने कहा, बेशक, भारतीय टीम से दूर रहना दर्दनाक है। आप पांच साल तक लगातार देश के लिए खेलते हैं और फिर अचानक भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता। यह तकलीफ देता है, लेकिन खेल में ऐसा होता रहता है। यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। पिछले दो साल में और आईपीएल के बाद भी मैंने काफी कुछ सीखा है। जैसा कहा जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तब तक खेल जारी रहना चाहिए।
सूर्यकुमार इन दिनों घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेल रहे हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम से दूर रहने का दर्द जरूर है, लेकिन खेल ने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से निपटना भी सिखाया है। सूर्यकुमार ने कहा, बेशक, भारतीय टीम से दूर रहना दर्दनाक है। आप पांच साल तक लगातार देश के लिए खेलते हैं और फिर अचानक भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता। यह तकलीफ देता है, लेकिन खेल में ऐसा होता रहता है। यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। पिछले दो साल में और आईपीएल के बाद भी मैंने काफी कुछ सीखा है। जैसा कहा जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तब तक खेल जारी रहना चाहिए।
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आईपीएल के बारे में अभी नहीं सोच रहे सूर्यकुमार
भारतीय टीम में वापसी को लेकर सूर्यकुमार फिलहाल जल्दबाजी में नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी घरेलू क्रिकेट के कई अहम मुकाबले बाकी हैं और उनका पूरा ध्यान मौजूदा टूर्नामेंट जीतने पर है। उन्होंने कहा, आईपीएल अभी काफी दूर है। उससे पहले कई टूर्नामेंट होने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी और फिर रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण खेला जाएगा। इसलिए आईपीएल के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान सुपर लीग पर है। मैं हर मैच जीतने और फिर फाइनल जीतने पर ध्यान दे रहा हूं।
भारतीय टीम में वापसी को लेकर सूर्यकुमार फिलहाल जल्दबाजी में नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी घरेलू क्रिकेट के कई अहम मुकाबले बाकी हैं और उनका पूरा ध्यान मौजूदा टूर्नामेंट जीतने पर है। उन्होंने कहा, आईपीएल अभी काफी दूर है। उससे पहले कई टूर्नामेंट होने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी और फिर रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण खेला जाएगा। इसलिए आईपीएल के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान सुपर लीग पर है। मैं हर मैच जीतने और फिर फाइनल जीतने पर ध्यान दे रहा हूं।
अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं मानते सूर्यकुमार
खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर किए जाने के बावजूद सूर्यकुमार का मानना है कि उनकी बल्लेबाजी में कोई बड़ी खामी नहीं थी। उनका कहना है कि वह पिछले पांच साल से जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, उसी तरह अब भी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बल्लेबाजी में कुछ गलत हुआ। मैं पिछले पांच साल से इसी अंदाज में खेल रहा हूं। मैंने हर जगह बल्लेबाजी का आनंद लिया है, चाहे वह भारतीय टीम हो या मुंबई की टीम। इस समय भी मैं वही कर रहा हूं। इसके लिए काफी बल्लेबाजी अभ्यास की जरूरत होती है। पिछले 8-10 सप्ताह में मैंने यही किया है और उसका असर मैदान पर दिखाई दे रहा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उतने ही किस्मत वाले बनते हैं। मुझे लगता है कि इस समय मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैदान पर रहकर रन बनाना अच्छा लग रहा है।
सूर्यकुमार यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक दो अर्धशतक लगा चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम में वापसी की उम्मीदों को मजबूत कर सकता है।
खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर किए जाने के बावजूद सूर्यकुमार का मानना है कि उनकी बल्लेबाजी में कोई बड़ी खामी नहीं थी। उनका कहना है कि वह पिछले पांच साल से जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, उसी तरह अब भी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बल्लेबाजी में कुछ गलत हुआ। मैं पिछले पांच साल से इसी अंदाज में खेल रहा हूं। मैंने हर जगह बल्लेबाजी का आनंद लिया है, चाहे वह भारतीय टीम हो या मुंबई की टीम। इस समय भी मैं वही कर रहा हूं। इसके लिए काफी बल्लेबाजी अभ्यास की जरूरत होती है। पिछले 8-10 सप्ताह में मैंने यही किया है और उसका असर मैदान पर दिखाई दे रहा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उतने ही किस्मत वाले बनते हैं। मुझे लगता है कि इस समय मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैदान पर रहकर रन बनाना अच्छा लग रहा है।
सूर्यकुमार यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक दो अर्धशतक लगा चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम में वापसी की उम्मीदों को मजबूत कर सकता है।