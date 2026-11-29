{"_id":"6b0bc3be54cef891060a8cdd","slug":"ind-vs-nz-2nd-test-5-successful-run-chases-in-hagley-oval-christchurch-new-zealand-india-face-300-run-puzzle-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्राइस्टचर्च के 5 सबसे सफल चेज: भारत के सामने 300 की पहेली! जीत के लिए तोड़ना होगा 21वीं सदी का बड़ा रिकॉर्ड?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट खोकर 133 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 243 रनों की हो गई है। मैच के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की कोशिश कीवी टीम को जल्द समेटने की होगी, क्योंकि इस मैदान का इतिहास गवाह है कि चौथी पारी में 300 से ऊपर का लक्ष्य हासिल करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन जैसा रहा है।

Trending Videos

क्या कहते हैं हेगली ओवल के आंकड़े? '300' है असली लक्ष्मण रेखा

क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए 300 रनों का आंकड़ा एक बड़ी दीवार की तरह काम करता है। इस मैदान के अब तक के टेस्ट इतिहास को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है-



300 से कम का लक्ष्य: जब भी चौथी पारी में लक्ष्य 300 से कम रहा है, तो पीछा करने वाली टीम को 100 फीसदी सफलता मिली है। ऐसे सभी आठ मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है (यह लक्ष्य 104 से 285 रनों के बीच रहे हैं)।

जब भी चौथी पारी में लक्ष्य 300 से कम रहा है, तो पीछा करने वाली टीम को 100 फीसदी सफलता मिली है। ऐसे सभी आठ मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है (यह लक्ष्य 104 से 285 रनों के बीच रहे हैं)। 300 से ज्यादा का लक्ष्य: जैसे ही लक्ष्य 300 के पार जाता है, पीछा करने वाली टीम की जीत का खाता शून्य हो जाता है। 300 से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां दो बार टीमों को हार मिली है, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च में टेस्ट के सबसे सफल रन चेज लक्ष्य (Target) जीतने वाली टीम विपक्षी टीम साल 285

न्यूजीलैंड श्रीलंका 2023 279

ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2024 201

ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2016 132

न्यूजीलैंड भारत 2020 109

न्यूजीलैंड बांग्लादेश 2017 क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए 300 रनों का आंकड़ा एक बड़ी दीवार की तरह काम करता है। इस मैदान के अब तक के टेस्ट इतिहास को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है-

विज्ञापन

विज्ञापन

भारत के सामने कठिन परीक्षा: इतिहास बदलने की चुनौती

तीसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड के पास 243 रनों की बढ़त है और उसके सात विकेट अभी बाकी हैं। अगर कीवी टीम भारत को 300 या उससे अधिक का लक्ष्य देती है, तो टीम इंडिया को जीत के लिए न केवल हेगली ओवल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना होगा, बल्कि न्यूजीलैंड की धरती पर 21वीं सदी का सबसे बड़ा रन चेज भी करना होगा।



न्यूजीलैंड में चौथी पारी के बड़े रिकॉर्ड्स पर एक नजर

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टेस्ट की चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम है, जिसने पिछले साल इसी मैदान (हेगली ओवल) पर 531 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 163.3 ओवर में छह विकेट पर 457 रन बनाए थे। वहीं, न्यूजीलैंड में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड भी वेस्टइंडीज के ही नाम है, जब उसने 1969 में ऑकलैंड में 345 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। 21वीं सदी की बात करें तो न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा सफल रन चेज 285 रनों का है, जो खुद न्यूजीलैंड ने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर हासिल किया था।

विज्ञापन