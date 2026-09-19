यशस्वी के समर्थन में उतरे इरफान पठान: विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका देने की मांग, बोले- उन पर रहेगी नजर

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भारत 27 सितंबर से घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रहा है। ऐसे में पठान यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि भारतीय टीम प्रबंधन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को कैसे मौके देता है, ताकि वनडे विश्व कप 2027 से पहले उनकी लय बनी रहे। विज्ञापन भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने यशस्वी जायसवाल का समर्थन करते हुए उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका देने की वकालत की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 27 सितंबर से होना है। यशस्वी भारत के बैकअप ओपनर रहे हैं और उन्हें मिले सीमित मौकों में उन्होंने काफी प्रभावित किया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक खेले छह वनडे मैचों में दो शतक लगाए हैं और कप्तान शुभमन गिल व अनुभवी रोहित शर्मा के बाद ओपनर के तौर पर खुद को भरोसेमंद साबित किया है।

विश्व कप से पहले पर्याप्त मौके मिलने पर दिया जोर

पठान ने कहा, इस सीरीज में एक खिलाड़ी पर मेरी नजर रहेगी। वह यशस्वी जायसवाल हैं। यह देखने के लिए उत्सुक हूं किउन्हें कितने मौके मिलते हैं, खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज में। देखिए, एक बात तो तय है, यशस्वी आपके बैकअप ओपनर हैं। अभी वह आपके तीसरे ओपनर हैं। जब तक आप विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे, तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैकअप ओपनर को पर्याप्त मौके न मिले हों। इसी वजह से जब भी मौका मिले, उन्हें खेलते हुए देखना मेरे लिए जरूरी है।

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नए खिलाड़ियों के लिए क्या बोले पठान?

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल बचाने के लिए भारत ने टी20 के लिए एक मजबूत टीम भेजी है, इसलिए वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें नमन धीर और आकिब नबी भी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम के लिए बुलावा आया है और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं। पठान वेस्टइंडीज सीरीज को इन खिलाड़ियों के लिए एक मौके के तौर पर देखते हैं।



पठान ने कहा, श्रेयस, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर एशियन गेम्स खेल रहे हैं, इसलिए वे टीम में नहीं हैं। बाकी खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ा मौका है। यह एक तरह की दूसरी टीम है जिसमें कई खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलेगा, जुरेल को मौका मिलेगा। इसके साथ ही, आकिब नबी को मौका मिलेगा और गुरनूर बरार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

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