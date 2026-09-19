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एशियाई खेल: जापान की पिच को लेकर क्या बोले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर? हालात के हिसाब से ढलने पर दिया जोर

Sat, 19 Sep 2026 09:29 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 19 Sep 2026 09:29 PM IST
सार

भारतीय टीम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक का बचाव करने उतरेगी। भारत को जापान की पिचों पर खेलना होगा जिसमें टीम इससे पहले कभी नहीं खेली है। भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान रवाना होने से पहले जापान की पिच और वहां के हालात पर बात की है।

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Asian Games Indian captain Shreyas Iyer on pitch in Japan emphasized adapting to the conditions
श्रेयस अय्यर - फोटो : PTI

विस्तार
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भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह आगामी एशियन गेम्स 2026 में अपनी पहली उपस्थिति को अनजान हालात में जल्दी ढलने और अफगानिस्तान पर भारत की हालिया 3-0 सीरीज जीत के बाद टीम में तालमेल बनाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम रविवार सुबह की फ्लाइट से जापान के लिए रवाना होगी और आइची-नागोया में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने से पहले जापान के खिलाफ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। 
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अय्यर ने शनिवार को बीसीसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, एशियन गेम्स की बात करें तो यह मेरा पहला मौका होगा। इसी वजह से मैं वहां जाने और सबसे पहले वहां के हालात के हिसाब से ढलने का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि हम पहले कभी वहां नहीं गए हैं। वहां की पिच कैसी है, इस बारे में कुछ आइडिया होना, यह सब चीजों का मिला-जुला असर होगा और सबसे अहम बात यह है कि हम एक टीम के तौर पर आपस में घुल-मिल जाएं और यह मैच निश्चित रूप से एशियन गेम्स के लिए एक शानदार मोमेंटम है।
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अफगानिस्तान के जज्बे की तारीफ की 
अफगानिस्तान पर भारत की हालिया सीरीज जीत पर बात करते हुए अय्यर ने विपक्षी टीम द्वारा दिखाए गए जबरदस्त जोश की तारीफ की और साथ ही पूरी सीरीज के दौरान अपनी टीम के दबदबे वाले और सकारात्मक नजरिए की भी सराहना की। उन्होंने कहा, अगर आप सभी अफगानी खिलाड़ियों को देखें, तो वे बहुत जोशीले लोग हैं और जब वे मैदान पर उतरते हैं तो उनका रवैया शानदार होता है, वे जीतना चाहते हैं। उनमें यहां आकर अच्छा प्रदर्शन करने की भूख और जोश है। पहली सीरीज जीत जिम्बाब्वे में थी। दूसरी सीरीज जीत, और वह भी घर से दूर, लेकिन घरेलू माहौल जैसा ही लगा। यह बहुत अच्छा लगता है। हर खिलाड़ी ने मैदान पर जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी ली। मुझे लगता है कि इसी योगदान की वजह से हमने शानदार तरीके से सीरीज जीती।

भारतीय टी20 कप्तान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारा नजरिया ही सकारात्मक था। जब हम मैदान पर उतरे, तो हम टूर्नामेंट से पहले अपने लिए एक लय बनाना चाहते थे और फिर पहले मैच में आपने देखा कि हमारा नजरिया कितना दबदबे वाला था। अफगानिस्तान का रवैया बेहतरीन था और मुझे लगता है कि यह दूसरे और तीसरे गेम में भी जारी रहा, जैसा कि हमने देखा।
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अभिषेक शर्मा को सराहा 
अय्यर ने ओपनर अभिषेक शर्मा की भी खासतौर पर तारीफ की, जिन्होंने टॉप ऑर्डर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अभिषेक ने तीसरे टी20 में सिर्फ 30 गेंदों में फुल मेंबर देशों की ओर से सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया। अय्यर ने कहा, अभिषेक ने जिस तरह से पूरे समय बैटिंग की, वो शानदार था। वह आमतौर पर यहीं दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें यहां की पिचों की अच्छी आदत है। इसी वजह से हमें उनसे यहां बड़े स्कोर की उम्मीद थी और पिछले दो मैचों में उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया, इसलिए मैं उनके लिए खुश हूं।
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