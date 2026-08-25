IND vs SL Day 3: भारत ने श्रीलंका को बैकफुट पर धकेला, मेजबानों पर अब भी फॉलोऑन का खतरा बरकरार; स्कोर 265/8

1 of 6 भारत बनाम श्रीलंका - फोटो : PTI

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भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। बारिश के कारण मंगलवार को समय से पहले स्टंप्स की घोषणा करनी पड़ी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 83.4 ओवर में 265 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन पर नौ विकेट के नुकसान पर घोषित की थी। श्रीलंका को अभी भारत से फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत है।

2 of 6 सोनल दिनूषा - फोटो : PTI

दिनूषा ने फिर दिखाई जुझारू बल्लेबाजी 25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनूषा ने एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों में शानदार धैर्य दिखाया। उन्होंने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों का करीब 201 मिनट तक डटकर सामना किया।

प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंसर और यॉर्कर से उन्हें परेशान करने की कोशिश की, जबकि मानव सुथार, रवींद्र जडेजा और सारांश जैन ने स्पिन के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि दिनूशा ने हर चुनौती का मजबूती से सामना किया।

दिनूषा ने पहले केशरा नुवान्था के साथ आठवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े। नुवान्था ने 74 गेंदों का सामना करते हुए भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया। इसके बाद दिनूषा ने लाहिरू कुमारा के साथ नौवें विकेट के लिए अब तक 35 रन जोड़ लिए हैं।

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सूरियाबंदारा की शानदार 80 रन की पारी दिनूषा से पहले पसिंदु सूरियाबंदारा ने श्रीलंका की पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे टेस्ट में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे सूरियाबंदारा ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली।

उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। सूरियाबंडारा ने 76 गेंदों में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया।

हालांकि रवींद्र जडेजा की गेंद पर प्वाइंट की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश में सूरियाबंडारा के स्टंप बिखर गए। इसके दो रन बाद मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिकवेला को आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई।

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भारत ने बीच के सत्र में बनाई पकड़

दिन की शुरुआत श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर नहीं बल्कि 2 विकेट पर 8 रन से की थी और भारत को उम्मीद थी कि वह जल्द ही मेजबान टीम को समेट देगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने सुबह के सत्र में कामिल मिशारा को 19 रन पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई।



इसके बाद सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस ने करीब दो घंटे तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट से दूर रखा। मेंडिस ने मानव सुथार की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक तेज और उछाल भरी गेंद पर मेंडिस को मिडविकेट पर जडेजा के हाथों कैच करा दिया। इस विकेट के बाद भारत ने फिर से मैच पर पकड़ मजबूत की।

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