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IND vs SL Day 3: भारत ने श्रीलंका को बैकफुट पर धकेला, मेजबानों पर अब भी फॉलोऑन का खतरा बरकरार; स्कोर 265/8
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
Published by: मयंक त्रिपाठी
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:06 PM IST
सार
भारत और श्रीलंका के बीच जारी कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण जल्दी समाप्त हो गया। मंगलवार का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने आठ विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। उसे अभी भारत से फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत है। फिलहाल क्रीज पर सोनल दिनूषा 85 और लाहिरु कुमारा आठ रन बनाकर मौजूद हैं।
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भारत बनाम श्रीलंका
- फोटो : PTI
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भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। बारिश के कारण मंगलवार को समय से पहले स्टंप्स की घोषणा करनी पड़ी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 83.4 ओवर में 265 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के विशाल स्कोर से 238 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन पर नौ विकेट के नुकसान पर घोषित की थी। श्रीलंका को अभी भारत से फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत है।
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सोनल दिनूषा
- फोटो : PTI
दिनूषा ने फिर दिखाई जुझारू बल्लेबाजी
25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनूषा ने एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों में शानदार धैर्य दिखाया। उन्होंने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों का करीब 201 मिनट तक डटकर सामना किया।
प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंसर और यॉर्कर से उन्हें परेशान करने की कोशिश की, जबकि मानव सुथार, रवींद्र जडेजा और सारांश जैन ने स्पिन के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि दिनूशा ने हर चुनौती का मजबूती से सामना किया।
दिनूषा ने पहले केशरा नुवान्था के साथ आठवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े। नुवान्था ने 74 गेंदों का सामना करते हुए भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया। इसके बाद दिनूषा ने लाहिरू कुमारा के साथ नौवें विकेट के लिए अब तक 35 रन जोड़ लिए हैं।
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भारत बनाम श्रीलंका
- फोटो : PTI
सूरियाबंदारा की शानदार 80 रन की पारी
दिनूषा से पहले पसिंदु सूरियाबंदारा ने श्रीलंका की पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे टेस्ट में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे सूरियाबंदारा ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली।
उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। सूरियाबंडारा ने 76 गेंदों में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया।
हालांकि रवींद्र जडेजा की गेंद पर प्वाइंट की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश में सूरियाबंडारा के स्टंप बिखर गए। इसके दो रन बाद मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिकवेला को आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई।
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भारत बनाम श्रीलंका
- फोटो : PTI
भारत ने बीच के सत्र में बनाई पकड़
दिन की शुरुआत श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर नहीं बल्कि 2 विकेट पर 8 रन से की थी और भारत को उम्मीद थी कि वह जल्द ही मेजबान टीम को समेट देगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने सुबह के सत्र में कामिल मिशारा को 19 रन पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई।
इसके बाद सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस ने करीब दो घंटे तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट से दूर रखा। मेंडिस ने मानव सुथार की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक तेज और उछाल भरी गेंद पर मेंडिस को मिडविकेट पर जडेजा के हाथों कैच करा दिया। इस विकेट के बाद भारत ने फिर से मैच पर पकड़ मजबूत की।
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भारत बनाम श्रीलंका
- फोटो : PTI
सुथार और जडेजा ने दिलाए अहम विकेट
मानव सुथार ने धनंजय डी सिल्वा को आउट कर भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। सुथार की गेंद पर डी सिल्वा ने स्लिप में केएल राहुल को कैच थमाया, जिसे राहुल ने दूसरे प्रयास में लपक लिया। इसके बाद जडेजा ने सूरियाबंदारा को आउट किया, जबकि सिराज ने डिकवेला का विकेट हासिल किया। एक समय श्रीलंका 216 रन पर सात विकेट गंवा चुका था और भारत को लगा कि पारी जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन दिनूषा और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
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