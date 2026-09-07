गिल की कप्तानी पर क्या बोले नेहरा?: गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच ने पांड्या-शुभमन के बीच की तुलना, क्या कहा

गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा ने सोमवार को कहा कि भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल अभी नेतृत्व के मामले में सीखने के दौर में हैं और अनुभव के साथ उनकी कप्तानी में लगातार सुधार होगा। नेहरा और हार्दिक पांड्या ने 2022 में गुजरात टाइटंस के आईपीएल में डेब्यू के साथ कप्तान-कोच के रूप में सफल साझेदारी की थी। दोनों ने टीम को पहले ही सत्र में चैंपियन बनाया और 2023 में भी फाइनल तक पहुंचाया।

पांड्या के बाद गिल को मिली थी कप्तानी

पांड्या के टीम से जाने के बाद गिल को गुजरात टाइटंस की कप्तानी सौंपी गई। युवा बल्लेबाज ने पिछले आईपीएल सत्र में टीम को उपविजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। पांड्या और गिल की कप्तानी की तुलना करते हुए नेहरा ने कहा, दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आप उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बात कर रहे हैं। दोनों ही ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा कप्तानी नहीं की थी। यह कुछ ऐसा ही था, जैसे मैंने भी बहुत ज्यादा कोचिंग नहीं की थी। आप समय के साथ सीखते हैं और अचानक कोई खिलाड़ी भारत के लिए दो प्रारूपों में कप्तानी कर रहा होता है। वह समय के साथ बेहतर ही होने वाला है।



नेहरा बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। नेहरा के मुताबिक पांड्या उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गिल स्वभाव से थोड़े शांत और संकोची हैं, लेकिन सीखने और खुद को बेहतर करने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, बेशक, गिल अभी सीखने के दौर में हैं। वह केवल 26-27 साल के हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कई वर्षों से कप्तानी की है। उन्हें कप्तानी करते हुए अभी सिर्फ एक-दो सत्र हुए हैं। वह चीजें सीख रहे हैं और बेहतर होते जाएंगे।