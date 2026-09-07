इंग्लैंड क्रिकेट में पीटरसन की मिली जिम्मेदारी: सीमित ओवर टीम से इस भूमिका में जुड़ेंगे, विश्व कप तक होगा साथ

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विज्ञापन पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिS इंग्लैंड की सफेद गेंद की टीमों का विशेषज्ञ मेंटोर बनाया गया है। पीटरसन इस महीने के आखिर में श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ जुड़ेंगे। कोचिंग स्टाफ में मार्कस ट्रेसकोथिक, टिम साउदी, जीतन पटेल और सारा टेलर भी हैं।

टीम से फिर जुड़ने पर उत्सुक हैं पीटरसन

पीटरसन इस साल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के सफेद गेंद के दौरों पर भी टीम के साथ होंगे। इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज और विश्व कप में टीम के साथ रहेंगे। पीटरसन ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी बयान में कहा, मुझे गर्व है कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप में टीम की मदद करने के लिए कहा गया है। इंग्लैंड की जर्सी 2014 के बाद पहली बार फिर पहनना मेरे लिए गर्व का पल होगा।

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ईसीबी ने बताया- क्यों पीटरसन को सौंपी जिम्मेदारी

ईसीबी ने एक बयान में कहा कि पीटरसन को कुछ हद तक उनकी स्थानीय जानकारी की वजह से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईसीबी ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में पले-बढ़े होने के कारण, पीटरसन की जानकारी और समझ खास तौर पर वनडे टीम की मदद करेगी, क्योंकि टीम अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी कर रही है जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। पीटरसन और मैकुलम ने 2007 से 2013 के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ 24 बार खेला और अपने करियर के आखिर में पीएसएल के दो सीजन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए साथ भी खेले।

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