अजहर अली के निशाने पर आए आकिब जावेद: पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर घेरा, बाबर आजम के समर्थन में उतरे
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 07 Sep 2026 09:23 PM IST
सार
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने निशाना साधा है। अब पूर्व कप्तान अजहर अली ने पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद को घेरा है।
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विस्तार
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहर अली ने हाई परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद की तीखी आलोचना करते हुए टीम के खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम हेडिंग्ले और लॉर्ड्स में हार का सामना करने के बाद 0-2 से पीछे चल रही है। एजबेस्टन में नौ सितंबर से शुरू होने वाले अंतिम टेस्ट से पहले अजहर को आशंका है कि पाकिस्तान इस मुकाबले को भी रोमांचक बनाने में संघर्ष कर सकता है।
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पाकिस्तान क्रिकेट में आकिब जावेद का प्रभाव
आकिब जावेद कई बदलावों के बावजूद अपना प्रभाव बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। अजहर का मानना है कि जावेद को टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यदि वे स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। अजहर ने कहा, हमारे पास पिछले तीन वर्षों से ऐसे ही बुरे फैसले आ रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके फैसले पर सवाल उठना चाहिए। मैंने इस हफ्ते उनका इंटरव्यू सुना और वह सरफराज और बाबर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ही इन लोगों को कुछ महीने पहले ही तो नियुक्त किया था।
उन्होंने कहा, किसी को परखने के लिए मेरे लिए इतना ही काफी था। उनका हर फैसला उल्टा पड़ता है और फिर वह कहते हैं कि यह मैं नहीं हूं। पहले खुद को देखिए और यदि आप इस टीम को नियंत्रित नहीं कर सकते, यदि आप पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो हट जाइए।
आकिब जावेद कई बदलावों के बावजूद अपना प्रभाव बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। अजहर का मानना है कि जावेद को टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यदि वे स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। अजहर ने कहा, हमारे पास पिछले तीन वर्षों से ऐसे ही बुरे फैसले आ रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके फैसले पर सवाल उठना चाहिए। मैंने इस हफ्ते उनका इंटरव्यू सुना और वह सरफराज और बाबर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ही इन लोगों को कुछ महीने पहले ही तो नियुक्त किया था।
उन्होंने कहा, किसी को परखने के लिए मेरे लिए इतना ही काफी था। उनका हर फैसला उल्टा पड़ता है और फिर वह कहते हैं कि यह मैं नहीं हूं। पहले खुद को देखिए और यदि आप इस टीम को नियंत्रित नहीं कर सकते, यदि आप पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो हट जाइए।
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पाकिस्तान की समस्याएं मौजूदा टेस्ट सीरीज से काफी आगे तक जा चुकी हैं। टीम ने नेतृत्व और प्रबंधन में लगातार बदलाव देखे हैं, जबकि उनका प्रदर्शन बेहद अनिश्चित हो गया है। अजहर का मानना है कि पाकिस्तान ने वह अनिश्चितता भी खो दी है जिसने कभी उन्हें एक खतरनाक टीम बनाया था। उन्होंने कहा, लोग कहते थे कि आप पाकिस्तान से किसी भी चीज की उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी टीम किसी भी दिन मैदान पर उतर सकती है और या तो 46 रन पर ऑल आउट हो सकती है या कहीं से भी मैच जीत सकती है। लेकिन अब हम वैसी असंगति भी नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से सुसंगत हो गए हैं, वह भी सबसे नकारात्मक तरीके से।
अजहर अली ने दीर्घकालिक योजना पर दिया जोर
अजहर के अनुसार, इसका समाधान लगातार अल्पकालिक बदलाव करने के बजाय एक स्पष्ट दीर्घकालिक योजना तैयार करने में है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को विकसित करना इस प्रक्रिया का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यह पूछना होगा कि तेज गेंदबाज आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश को देखिए। वे घर पर केवल स्पिन से संतुष्ट नहीं थे। वे एक क्रिकेट राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहते थे और उन्होंने तेज गेंदबाजों का एक ऐसा समूह तैयार किया जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है। आप सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह खुद हो जाएगा और पाकिस्तान में इन दिनों ऐसा ही रवैया महसूस होता है।
अजहर के अनुसार, इसका समाधान लगातार अल्पकालिक बदलाव करने के बजाय एक स्पष्ट दीर्घकालिक योजना तैयार करने में है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को विकसित करना इस प्रक्रिया का एक मुख्य हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यह पूछना होगा कि तेज गेंदबाज आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश को देखिए। वे घर पर केवल स्पिन से संतुष्ट नहीं थे। वे एक क्रिकेट राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहते थे और उन्होंने तेज गेंदबाजों का एक ऐसा समूह तैयार किया जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है। आप सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह खुद हो जाएगा और पाकिस्तान में इन दिनों ऐसा ही रवैया महसूस होता है।
अजहर बोले- बाबर पर पड़ रहा असर
अजहर ने पाकिस्तान क्रिकेट के इस मुश्किल दौर में कड़ी जांच के दायरे में आए बाबर आजम का भी समर्थन किया। उनका मानना है कि कप्तान को अत्यधिक दबाव में डाल दिया गया है और उनमें वह मानसिक दृढ़ता नहीं है जिसने मिसबाह-उल-हक और यूनुस खान जैसे खिलाड़ियों को आलोचनाओं का सामना करने में मदद की थी। उन्होंने बाबर के बारे में कहा, फिलहाल पाकिस्तान की कप्तानी करने का यह शायद सबसे बुरा समय है। मेरा मानना है कि उन्हें भी अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हर खिलाड़ी कम स्कोर के दौर से गुजरता है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार उनसे प्रदर्शन की उम्मीद करते रहे और इसके बाद आलोचनाएं शुरू हो गईं। इसने उनके दिमाग पर असर डाला है और उन्होंने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें कोई अंदरूनी समर्थन नहीं मिल रहा है।
अजहर ने पाकिस्तान क्रिकेट के इस मुश्किल दौर में कड़ी जांच के दायरे में आए बाबर आजम का भी समर्थन किया। उनका मानना है कि कप्तान को अत्यधिक दबाव में डाल दिया गया है और उनमें वह मानसिक दृढ़ता नहीं है जिसने मिसबाह-उल-हक और यूनुस खान जैसे खिलाड़ियों को आलोचनाओं का सामना करने में मदद की थी। उन्होंने बाबर के बारे में कहा, फिलहाल पाकिस्तान की कप्तानी करने का यह शायद सबसे बुरा समय है। मेरा मानना है कि उन्हें भी अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हर खिलाड़ी कम स्कोर के दौर से गुजरता है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार उनसे प्रदर्शन की उम्मीद करते रहे और इसके बाद आलोचनाएं शुरू हो गईं। इसने उनके दिमाग पर असर डाला है और उन्होंने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें कोई अंदरूनी समर्थन नहीं मिल रहा है।