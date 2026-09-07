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ईशान किशन ने बनाए 270 रन, भारतीय टेस्ट टीम में मिलेगी जगह? पंत या ध्रुव जुरेल, किसका कटेगा पत्ता?

अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Published by: Adarsh Jha Updated Mon, 07 Sep 2026 09:04 PM IST







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ईशान किशन ने बनाए 270 रन, भारतीय टेस्ट टीम में मिलेगी जगह? पंत या ध्रुव जुरेल, किसका कटेगा पत्ता?

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