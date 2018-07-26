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कारगिल का एक योद्धा, जिसके बिना संभव नहीं था 'ऑपरेशन विजय', दुश्मन को ढूंढ निकाला था

मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Thu, 26 Jul 2018 11:34 AM IST
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हम आपको मिला रहे हैं कारगिल युद्ध के एक ऐसे हीरो से, जो दुश्मन की मिसाइल से लड़खड़ाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और 'ऑपरेशन विजय' पूरा करके ही छोड़ा।
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kargil vijay diwas kargil vijay diwas 2018 indian army

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