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कारगिल का एक योद्धा, जिसके बिना संभव नहीं था 'ऑपरेशन विजय', दुश्मन को ढूंढ निकाला था
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Thu, 26 Jul 2018 11:34 AM IST
हम आपको मिला रहे हैं कारगिल युद्ध के एक ऐसे हीरो से, जो दुश्मन की मिसाइल से लड़खड़ाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और 'ऑपरेशन विजय' पूरा करके ही छोड़ा।
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