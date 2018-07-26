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भारतीय सेना को इस खास 'ट्रिक' ने दिलाई थी कारगिल युद्ध में जीत, कराहने की इजाजत तक नहीं थी
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Thu, 26 Jul 2018 10:57 AM IST
कारगिल में ऊंचाई पर बैठे दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने एक खास 'ट्रिक' अपनाकर इसे मुमकिन बनाया और दुश्मन का खात्मा करके ही सांस लिया।
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