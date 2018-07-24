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मॉब लिंचिंगः मामा-भांजी पर टूटा कहर, भीड़ ने पेड़ से बांधकर लातों और घूंसों से धुना, वीडियो वायरल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहाबाद(हरियाणा), Updated Tue, 24 Jul 2018 12:28 PM IST
युवक और युवती को बांधकर पीटा
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देश में आतंक का पर्याय बने भीड़तंत्र का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें दो लोगों की जान पर बन गई थी। भीड़ ने एक युवक और युवती को पेड़ से बांधकर लातों और घूंसों से पीटा।
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mob lynching couple beaten couple beaten by public video viral

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