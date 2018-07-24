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मॉब लिंचिंगः मामा-भांजी पर टूटा कहर, भीड़ ने पेड़ से बांधकर लातों और घूंसों से धुना, वीडियो वायरल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहाबाद(हरियाणा), Updated Tue, 24 Jul 2018 12:28 PM IST
देश में आतंक का पर्याय बने भीड़तंत्र का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें दो लोगों की जान पर बन गई थी। भीड़ ने एक युवक और युवती को पेड़ से बांधकर लातों और घूंसों से पीटा।
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