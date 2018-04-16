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कत्ल करके ढाई फीट के बैग में पैक कर दी 10 साल की बच्ची, तस्वीरें देख नहीं पाओगे
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा), Updated Mon, 16 Apr 2018 10:53 AM IST
10 साल की बच्ची को मारकर ढाई फीट के बैग में पैक कर दिया और फेंक दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना की तस्वीरें देख नहीं पाओगे।
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