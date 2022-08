Ajab-Gajab: 'हस्बैंड' शब्द पर मचा बवाल, इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं महिलाएं, जानिए क्या होता मतलब

Women Do Not to use 'Husband' for life partner: महिलाओं की चर्चा के बीच रहने वाले हस्बैंड को लेकर बवाल मच गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है जिसके पीछे एक महिला का अपने पति को हस्बैंड कहने से मना करना है। महिला के इस कदम को लोगों ने पहले पति से नाराजगी समझा, लेकिन अब उसने हस्बैंड न कहने की वजह बताई है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे।



महिला के हस्बैंड का मतलब बताए जाने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और कई महिलाओं ने अपने पति को हस्बैंड कहना छोड़ दिया है। अब वह इसकी जगह कुछ और कहना शुरू कर दिया है। अब इन दिनों हसबैंड शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इसके बाद लोग गूगल पर हस्बैंड का मतलब खोज रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर हस्बैंड शब्द को लेकर क्यों बवाल मचा है और इसका मतलब क्या होता है।