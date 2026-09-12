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तस्वीर में छिपा हुआ है खतरनाक शिकारी, क्या आप 21 सेकेंड में खोज लेंगे?

Sat, 12 Sep 2026 06:26 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 06:26 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है।

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optical illusion can you find bear in 21 Seconds
तस्वीर में छिपा हुआ है खतरनाक शिकारी, क्या आप 21 सेकेंड में खोज लेंगे? - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। 



इस तरह की तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको भालू को खोजना है। भालू को खोजने के लिए आपके पास 21 सेकेंड का समय है।
 
optical illusion can you find bear in 21 Seconds
तस्वीर में छिपा हुआ है खतरनाक शिकारी, क्या आप 21 सेकेंड में खोज लेंगे? - फोटो : Adobe Stock

अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो यह तस्वीर बिल्कुल सही है। देखने में तो यह तस्वीर सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे भालू को खोजना कठिन है। इसके लिए आपको थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। तभी आपको इस तस्वीर में भालू खोज पाएंगे।
 

optical illusion can you find bear in 21 Seconds
तस्वीर में छिपा हुआ है खतरनाक शिकारी, क्या आप 21 सेकेंड में खोज लेंगे? - फोटो : Adobe Stock

आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में आंखों के सामने ही चीजें होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती हैं। एक बात जरूर है कि इन तस्वीरों से दिमाग की अच्छी खासी कसरत हो जाती है। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।

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तस्वीर में छिपा हुआ है खतरनाक शिकारी, क्या आप 21 सेकेंड में खोज लेंगे? - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है।

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तस्वीर में छिपा हुआ है खतरनाक शिकारी, क्या आप 21 सेकेंड में खोज लेंगे? - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें भालू को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में भालू को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से लाल घेरे में देख सकते हैं।  

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