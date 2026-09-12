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लड़की ने काला घाघरा पहन किया खूबसूरत डांस, बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Sat, 12 Sep 2026 07:00 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 07:00 PM IST
सार

वायरल डांस: सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की ने काला घाघरा पहनकर बेहद खूबसूरत डांस कर रही है और लोगों का दिल जीत रही है। 

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girl wearing a black skirt performed a wonderful dance showed her style people became her fans
लड़की ने काला घाघरा पहन किया खूबसूरत डांस, बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो ने जीता लोगों का दिल - फोटो : instagram

सोशल मीडिया पर अक्सर डांस के वीडियो वायरल होते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इसमें एक लड़की ने शानदार डांस किया है, जिससे लोगों की निगाहें नहीं हट रही हैं। उसकी खूबसूरत अदाएं, जबरदस्त डांस मूव्स और शानदार एक्सप्रेशन ने लोगों का दिल जीत लिया है। 



वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीडियों में नीले रंग लाइटों से सजा स्टेज दिखाई दे रहा है। लड़की ने काले रंग का घाघरा और रंग बिरंगी चोली पहनी हुई है। लड़की बेहद शानदार और खूबसूरत डांस कर रही है। लड़की के डांस ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

लड़की ने फिल्म ये जवानी है दीवानी के गाना घाघरा पर डांस किया है। माधुरी दीक्षित पर फिल्माए इस गाने को रेखा भारद्वाज और विशाल डडलाणी ने गाया है। यह फिल्म का लोकप्रिय गाना है। 

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इस ड्रेस में लड़की बेहद खूबसूरत दिख रही है। काले रंग का लहंगा उसके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा है। वीडियो शुरू होते ही गाने बजता है और लड़की डांस करने लगती है। 

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लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन और स्टाइल लोगों का खूब पसंद आ रहा है। लड़की का हर स्टेप गाने की बीट के साथ मेल खा रहा है। कभी वह मुस्कुराती है, तो कभी एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीतती है। अब लड़की के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की के डांस की लोग जमकर तारीफ कर रहा है। 
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