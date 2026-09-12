लड़की ने काला घाघरा पहन किया खूबसूरत डांस, बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो ने जीता लोगों का दिल - फोटो : instagram

सोशल मीडिया पर अक्सर डांस के वीडियो वायरल होते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इसमें एक लड़की ने शानदार डांस किया है, जिससे लोगों की निगाहें नहीं हट रही हैं। उसकी खूबसूरत अदाएं, जबरदस्त डांस मूव्स और शानदार एक्सप्रेशन ने लोगों का दिल जीत लिया है।