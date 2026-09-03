शनि ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर नजर आई 13 हजार किमी चौड़ी रहस्यमयी आकृति, देखकर हैरत में पड़े वैज्ञानिक

1 of 5 शनि ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर दिखी 13 हजार किमी चौड़ी रहस्यमयी आकृति - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



शनि के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर वैज्ञानिकों को एक ऐसी विशाल वायुमंडलीय आकृति मिली है, जिसके 10 स्पष्ट किनारे हैं। करीब 13 हजार किलोमीटर चौड़ी यह रहस्यमयी संरचना पृथ्वी से भी थोड़ी बड़ी है। वैज्ञानिक अभी यह पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शनि के वातावरण में इतनी नियमित ज्यामितीय आकृति आखिर बनी कैसे। उनका मानना है कि तेज हवाओं, जेट स्ट्रीम और किसी बड़े तूफान से पैदा हुई वायुमंडलीय तरंग ने इसके निर्माण में भूमिका निभाई हो सकती है।



साइंस एडवांसेज में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस अनोखी आकृति पर वैज्ञानिकों की नजर पहली बार 2024 में पड़ी थी। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक एमी साइमन और उनके सहयोगियों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से 2023 से 2025 के बीच ली गई तस्वीरों का अध्ययन किया। स्पेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ द बास्क कंट्री के वैज्ञानिक अगुस्तीन सांचेज-लेगा के अनुसार इन तस्वीरों ने इस आकृति के अस्तित्व की बिल्कुल स्पष्ट पुष्टि कर दी।

2 of 5 शनि ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यमयी आकृति देखकर वैज्ञानिक हैरान - फोटो : NASA

वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी अप्रत्याशित है क्योंकि शनि के चारों ओर लंबे समय से कई तरह की वायुमंडलीय हलचल देखी जाती रही है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर इतनी व्यवस्थित 10-किनारों वाली संरचना पहले नहीं देखी गई थी।





You: What could be stranger than a giant, evolving, 10-sided atmospheric wave encircling Saturn's south pole?



Saturn: Have you seen the north pole? https://t.co/7uuFA3dvMG https://t.co/ZBcxrAXzhg pic.twitter.com/m5NO3eERu7 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 3, 2026

3 of 5 क्या है शनि ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर दिखी आकृति का रहस्य? - फोटो : NASA

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 2024 में पहली बार दिखी थी इसकी झलक - फोटो : NASA

विज्ञापन

5 of 5 आकृति का आगे खुल सकता है रहस्य - फोटो : NASA