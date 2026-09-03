नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में 97 साल की महिला ने ऐसे दी मौत को मात, जानकर रह जाएंगे हैरान
सोशल मीडिया पर नेपाल बाढ़ की एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें एक बुजुर्ग महिला बुलडोजर पर बैठी नजर आ रही हैं, जिनकी उम्र 97 साल है। विनाशकारी बाढ़ में उन्होंने मौत को मात दी है।
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नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। सोशल मीडिया पर नेपाल की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन सभी के बीच एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर में बचावकर्मी एक बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू कर बुलडोजर पर बैठाकार ले जा रहे हैं। बुलडोजर पर बैठी दिख रही महिला की उम्र 97 साल है। महिला की आंखों में नेपाल त्रासदी की कहानी को देखा जा सकता है।
कैसे मलबे के अंदर बची रहीं महिला?
वायरल तस्वीर में बुलडोजर पर बैठी नजर आ रही महिला का नाम गुना माया बोहरा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बोहरा लगभग चार घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच फंसी रहीं। सेना, पुलिस और परिवार के लोगों ने मिलकर मलबा हटाया और उन्हें बाहर निकाला गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटीं बोहरा बार-बार सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं- पानी ने मुझे ही क्यों मारा? सोशल मीडिया पर 97 साल की महिला की कहानी वायरल हो रही है।
बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए लोगों ने घंटों तक बेहद सावधानी पूर्वक मलबा हटाया। एक एक इंच मलबा हटाया गया और रास्ता बनाया गया। आखिरकार 97 साल की बोहरा को बाहर निकाल लिया गया। वह करीब चार घंटे तक मलबे में फंसी रहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी एक के बाद एक कई लोगों को खोया है। उनके बच्चे नहीं है, लेकिन परिवार में 25 बच्चों के लिए मां की तरह रहीं।
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97 year old woman survives nepal floods after hours trapped under rubble 🥺❤️ pic.twitter.com/dXvOIFmIL8— duke (@dukesurge) September 1, 2026
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह काठमांडू के बीर अस्पताल में भर्ती हैं। उनके हाथ-पैरों पर चोट लगी हैं। शरीर के कई जगहों पर काले और नीले निशान पड़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वह अधिकतर समय चुप रहती हैं। कभी अचानक हाथ-पैर हिलाती हैं और फिर बिल्कुल शांत हो जाती हैं।
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रात में कभी-कभी वह धीरे-धीरे भजन गाती हैं हरे राम, हरे कृष्ण। जब भजन खत्म हो जाता है, तो एक ही सवाल पूछती हैं - पानी ने मुझे क्यों मारा? 97 साल की बुजुर्ग महिला के लिए यह दूसरी जिंदगी मिलने की तरह है।