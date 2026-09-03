तस्वीर में आइसक्रीम खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग, 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं

1 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Adobe stock

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ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें (Optical Illusion Photos) कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें कई बार देखने के बाद भी सिर चकरा जाता है। अक्सर इन तस्वीरों में जो छिपा होता है, वो दिखता नहीं है। इन तस्वीरों को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा जोर देना होता है। जब लोगों को इनको लेकर टास्क दिया जाता है, तो बहुत कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी ही फोटो वायरल हो रही है।



इंटरनेट पर वायरल इस तस्वीर को देखने के बाद आप इसे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) का बिल्कुल सटीक उदाहरण मान सकते हैं। अब आप भी इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको आइसक्रीम कहां नजर आ रही है, जिसे आपको सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है।

2 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ये तस्वीर देखने में काफी साधारण लग रही है, लेकिन इसे समझना टेढ़ी खीर है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको इसमें छिपीआइसक्रीम को ढूंढना है। अब आपको अपनी पारखी नजरों से देखना है और बताना है कि आखिर आइसक्रीम कहां पर छिपी है। किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए भी यह तस्वीर सटीक उदाहरण है।

3 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज - फोटो : Adobe stock

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4 of 5 ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज - फोटो : Adobe stock

इस ऑप्टिकल तस्वीर में आंखों पर बहुत जोर देने के बाद भी लोग इस तस्वीर में सेब ढूंढने में फेल हो गए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में सेब नहीं है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और इसमें छिपी आइसक्रीम को खोजिए। देखना है कि आप तस्वीर में कितनी देर में आइसक्रीम को खोज पाते हैं। अगर आपने इस तस्वीर में आइसक्रीम को खोज लिया, तो आपका आईक्यू अच्छा माना जाएगा।

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