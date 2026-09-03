{"_id":"6a99b0df99b55066dd050bdc","slug":"optical-illusion-you-have-find-ice-cream-in-15-seconds-brain-teaser-image-2026-09-03","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"तस्वीर में आइसक्रीम खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग, 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं","category":{"title":"Bizarre News","title_hn":"हटके खबर","slug":"bizarre-news"}}
तस्वीर में आइसक्रीम खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग, 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:11 PM IST
सार
ऑप्टिकल इल्यूजन का चैलेंज आपकी नजरों और फोकस का असली टेस्ट लेने वाली क्विज है। यह तस्वीरें लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। अगर आप जीनियस है और चीजों को तुरंत नोटिस कर लेते हैं तो आपको ये क्विज जरूर खेलना चाहिए।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें (Optical Illusion Photos) कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें कई बार देखने के बाद भी सिर चकरा जाता है। अक्सर इन तस्वीरों में जो छिपा होता है, वो दिखता नहीं है। इन तस्वीरों को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा जोर देना होता है। जब लोगों को इनको लेकर टास्क दिया जाता है, तो बहुत कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी ही फोटो वायरल हो रही है।
इंटरनेट पर वायरल इस तस्वीर को देखने के बाद आप इसे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) का बिल्कुल सटीक उदाहरण मान सकते हैं। अब आप भी इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको आइसक्रीम कहां नजर आ रही है, जिसे आपको सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है।
2 of 5
ऑप्टिकल इल्यूजन
- फोटो : Adobe stock
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ये तस्वीर देखने में काफी साधारण लग रही है, लेकिन इसे समझना टेढ़ी खीर है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको इसमें छिपीआइसक्रीम को ढूंढना है। अब आपको अपनी पारखी नजरों से देखना है और बताना है कि आखिर आइसक्रीम कहां पर छिपी है। किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए भी यह तस्वीर सटीक उदाहरण है।
3 of 5
ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज
- फोटो : Adobe stock
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें यह जानने में आपकी मदद करती है कि मानव मन कितनी तेजी से दो छवियों के बीच स्विच कर सकता है। इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इल्यूजन का पहला कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क में पहले से जो चीजें देखी गई होती हैं हमारी आखें उन्हीं वस्तुओं को देखती हैं। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है।
इस ऑप्टिकल तस्वीर में आंखों पर बहुत जोर देने के बाद भी लोग इस तस्वीर में सेब ढूंढने में फेल हो गए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में सेब नहीं है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और इसमें छिपी आइसक्रीम को खोजिए। देखना है कि आप तस्वीर में कितनी देर में आइसक्रीम को खोज पाते हैं। अगर आपने इस तस्वीर में आइसक्रीम को खोज लिया, तो आपका आईक्यू अच्छा माना जाएगा।
विज्ञापन
5 of 5
वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर
- फोटो : Adobe stock
वायरल हो रही इन रोचक तस्वीरों में पता लगाना होता है कि इनमें क्या छिपा है जो कि नजरों के बिल्कुल सामने होता है लेकिन फिर भी ढूंढने में समय लग जाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा भी आ रहा है। कई लोग आइसक्रीम खोजने में फेल हो गए हैं, अगर आप भी नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में काले घेरे में देख सकते हैं। इस तस्वीर में आइसक्रीम खोजने वाला सच में जीनियस व्यक्ति है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।