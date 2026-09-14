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ऑप्टिकल इल्यूजन: 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं तस्वीर में छिपा कैक्टस, खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग

Mon, 14 Sep 2026 10:51 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 14 Sep 2026 10:51 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा लेती हैं। इसके साथ ही धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं।

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Optical Illusion Iq Test Brain Test You Have Hawk Eyes Then Find cactus In 15 Second
तेज निगाह वाले ही तस्वीर में खोज पाएंगे कैक्टस - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट: कॉमिक मैगजीन से लेकर किताबों के पीछे तक आपने ऐसी कई रोचक तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें आंखों के सामने मौजूद किसी चीज को ढूंढना होता था। तस्वीर में छिपी चीज बिल्कुल सामने होती है, लेकिन उसे पहचानने में अच्छे-अच्छों का दिमाग घूम जाता है।



आज भी ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। इनमें तस्वीर के अंदर छिपी किसी चीज को खोजने का चैलेंज दिया जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों चर्चा में है, जिसमें आपको छिपे हुए कैक्टस को ढूंढना है। खास बात यह है कि इसे खोजने के लिए आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड का समय है। तो तैयार हो जाइए और देखते हैं, क्या आप तय समय में छिपे कैक्टस को खोज पाते हैं?



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ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock

अगर आप जीनियस है और चीजों को तुरंत नोटिस कर लेते हैं तो आपको ये क्विज जरूर खेलना चाहिए। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आंखों को धोखा देने वाली इन तस्वीरों में छिपी चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। 

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ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों में कभी छिपी हुई चीज को खोजने का चैलेंज दिया जाता है, तो कभी दो तस्वीरों के बीच मौजूद अंतर पहचानने को कहा जाता है।  सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही एक ऐसी ही तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन का एक शानदार उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि तस्वीर में चीजें सामने होते हुए भी उन्हें पहचानना आसान नहीं है। 

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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों में छिपी पहेली को हल करना दिमाग के लिए एक मजेदार चुनौती होती है। ऐसी तस्वीरों को सुलझाते समय ध्यान, एकाग्रता और निरीक्षण क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए आप पहेलियां सुलझाने, पजल्स हल करने और ऑप्टिकल इल्यूजन के अलग-अलग टास्क को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस तस्वीर में छिपी पहेली को हल करके अपनी नजरों और दिमाग का टेस्ट करते हैं।



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ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें देखने में भले ही बेहद सामान्य लगती हैं, लेकिन इनमें छिपी चीजों को पहचानना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने भी लोगों को खासा कन्फ्यूज कर दिया है। कई लोग काफी कोशिश के बावजूद इसमें छिपे कैक्टस को खोज नहीं पा रहे हैं। अगर आप भी अब तक कैक्टस नहीं ढूंढ पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के अंदर आप इसे आसानी से देख सकते हैं।



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