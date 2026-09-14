महिला एशिया कप: चरणी ने पूनम यादव का आठ साल पुराना कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? इस साल झटक चुकी हैं 39 टी20 विकेट

1 of 5 श्री चरणी - फोटो : IANS







Link Copied



महिला एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 72 रनों से हराते हुए खिताब को अपने नाम किया। टीम की इस जीत में श्री चरणी ने गेंद से अहम भूमिका निभाई और खिताबी मुकाबले में उन्होंने चार विकेट चटकाए। श्री चरणी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन खर्च करते हुए श्रीलंका की चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

2 of 5 श्री चरणी - फोटो : IANS

इस साल फॉर्म में दिखीं श्री चरणी

चरणी ने अपने इस स्पेल के दौरान पूनम यादव का आठ साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया। वह अब भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। साल 2026 में चरणी अभी तक कुल 39 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। पूनम ने 2018 में कुल 35 विकेट चटकाए थे। इस लिस्ट में दीप्ति शर्मा 30 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं।

3 of 5 श्री चरणी - फोटो : ICC/PTI

पूरे टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन

श्री चरणी का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। उन्होंने पांच मुकाबलों में 5.58 की औसत से कुल 12 विकेट अपने नाम किए। वह टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं। दीप्ति ने महिला एशिया कप 2026 में कुल 14 विकेट झटके। फाइनल मुकाबले में दीप्ति और श्री चरणी की जोड़ी ने मिलकर कुल सात श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women

भारत ने आठवीं बार जीता खिताब

खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 183 रन बनाए। टीम की तरफ से शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रनों का योगदान दिया। हालांकि, 184 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम 111 रन बनाकर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक 36 रन कप्तान चमारी अटापट्टू ने बनाए, जबकि नीलाक्षिका सिल्वा ने 22 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा जमाया।

विज्ञापन

5 of 5 मोहसिन नकवी - फोटो : ANI