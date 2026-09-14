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क्या बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी होने वाली है सच? जानकर हर कोई हिल जाएगा

Mon, 14 Sep 2026 05:57 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 05:57 PM IST
सार

एंथ्रोपिक के एक पूर्व कर्मचारी की एआई को लेकर दी गई चेतावनी लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। उसकी चेतावनी है एआई कंपनियां जिस तरह की तकनीक के निर्माण में और जितनी तेजी से जुटी हैं, वह मानवता के लिए खतरा बन रहा है। इसे लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी जोड़ रहे हैं। 
 

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बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी हर किसी को हिलाकर रख देगी - फोटो : AI

विस्तार
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हाल के दिनों दुनियाभर में शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) को लेकर चेतावनियां दी हैं। इनमें एंथ्रोपिक के एक पूर्व कर्मचारी की चेतावनी लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। उसने अपनी चेतावनी में कहा है एआई कंपनियां जिस तरह की तकनीक के निर्माण में और जितनी तेजी से जुटी हैं, वह मानवता के लिए खतरा बन रहा है। 

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शोधकर्ताओं की इस चेतावनी को लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे इंसान नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब यही बात एआई विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। 
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क्या है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? 

बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे इंसान नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। उनका दावा है कि एआई खुद से बड़े फैसले लेने लगेगा, जो कि हमारे जीवन के हर पहलू को सीधी तरह से प्रभावित करेगा। 
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उन्होंने कहा था कि यह मानव रचना, मशीन स्वायत्तता और सभी नैतिक जिम्मेदारियां के बीच की रेखाओं को धुंधली कर देगा। अगर ऐसा होता है तो समाज के लिए यह समझना और इसे सही तरीके से संभालना मुश्किल भी हो सकता है। यह मानव रचना, मशीन स्वायत्तता और सभी नैतिक जिम्मेदारियां के बीच की रेखाओं को धुंधली कर देगा। अगर ऐसा होता है तो समाज के लिए यह समझना और इसे सही तरीके से संभालना मुश्किल भी हो सकता है।


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विशेषज्ञों का भी मानना है कि एआई अपना दायरा सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा, सेना, बैंकिंग और प्रशासन जैसे अन्य अहम क्षेत्रों में भी बढ़ाएगा। अब लोगों का कहना है कि बाबा वेंगा की यह भी भविष्यवाणी सच हो रही है। 

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कौन सी बड़ी भविष्यवाणियां हुई हैं सच? 

दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में बाबा वेगा का नाम शामिल है। बाबा वेंगा की सटीक भविष्यवाणियों की वजह से ही उन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रेदमस कहा जाता है। उन्होंने ने सोवियत संघ के बंटने, अमेरिका में अलकायदा के हमले समेत कई ऐसी भविष्यवाणियां की थीं। उनकी यह भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। 

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