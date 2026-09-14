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बाबा ने दिखाया उंगलियों का जादू, मिट्टी से बना दी ऐसी बोतल कि हर कोई कर रहा तारीफ

Mon, 14 Sep 2026 04:04 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 04:04 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों का जीत लिया है। इसमें एक शख्स मिट्टी से बोतल बनाते दिख रहे हैं। उनकी हुनर का हर कोई तारीफ कर रहा है। 

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viral baba makes clay bottle with hands traditional unique artwork wins internet hearts
बाबा ने दिखाया उंगलियों का जादू, मिट्टी से बना दी ऐसी बोतल कि हर कोई कर रहा तारीफ - फोटो : instagram

विस्तार
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सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें लोगों का हुनर देखने को मिलता है। एक इसी तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स की मिट्टी और पारंपरिक कारीगरी ने लोगों का ध्यान खींचा है। यह शख्स सामान्य तरीके से मिट्टी की बोतल बनाता हउआ दिख रहा है। अनोखी कलाकारी को देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई हौरान है और उनकी तारीफ कर रहा है।

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वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करके बोतल बना रहा है। वह अपने हाथों मिट्टी को आकार दे रहा है, वह काफी दिलचस्प है। बिना किसी आधुनिक मशीन या चमक-दमक के बनाई जा रही यह बोतल अपनी सादगी की वजह से खास लग रही है। वीडियो देखने बाद लोग उनकी कला और हुनर की तारीफ कर रहे हैं।
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इन दिनों बाजार में प्लास्टिक, स्टील और कांच की बोतलों का मिलना आम है, लेकिन मिट्टी की बोतल लोगों को पुराने दौर की याद दिला रही है। घरों में पहले लोग मिट्टी के घड़े और सुराही इस्तेमाल करते थे। प्राकृतिक तरीके से तैयार होने वाली यह चीजें भारतीय जीवनशैली और पारंपरिक कारीगरी का अहम भाग रही है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग शख्स की हुनर की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृतिक और ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि पुरानी पारंपरिक चीजों की अपनी एक अलग सुंदरता होती है।

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लोगों का कहना है कि आज के आधुनिक दौर में ऐसी पारंपरिक कलाकारी को देखना और उसे प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। शख्स की कलाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया है। भारतीय कला में लोगों को आकर्षित करने की आज भी ताकत है। 

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