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हनुमान अंश के गाने जब जिद्द पे आ गई पार्वती पर लड़की ने किया खूबसूरत डांस, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Mon, 14 Sep 2026 05:02 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 05:02 PM IST
सार

लड़की ने फिल्म हनुमान अंश के गाना जब जिद्द पे आ गई पार्वती पर प्यारा डांस किया है। उसके डांस ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 

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girl lovely dance on the song jab zid pe aa gayi parvati wins people hearts
हनुमान अंश के गाने जब जिद्द पे आ गई पार्वती पर लड़की ने किया खूबसूरत डांस - फोटो : instagram

विस्तार
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नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने धूम मचाकर रख दिया है। इस फिल्म का नाम हर किसी की जुबान पर है। इस गाने को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म के गाने पर लोग वीडियो बना रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। 

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फिल्म के जब जिद पर आ गई पार्वती (Jab Zid Pe Aa Gayi Parvati) गाने पर एक लड़की ने बेहद खूबसूरत डांस किया है। लड़की का डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लड़की के डांस ने लोगों का दिल जीत लिया है। 
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़की ने लाल रंग का लहंगा, काले रंग का स्कर्ट औ और सफेद रंग का दुपट्टा लिया है। यह ड्रेस उसके लुक और खूबसूरत बना रही है। लोगों ने लड़की एक्सप्रेशन और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं। 
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यह फिल्म नीम करौली बाबा पर बनाई धार्मिक फिल्म बनाई है। इस गाने में भगवान शिव और माता पार्वती का नाम है। डांस के लिए बैकग्राउंड के चुनाव और लाइटिंग डांस में चार चांद लगा रही है। 

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वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम शेयर किया गया है। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लड़की का डांस काफी शानदार है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। 

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