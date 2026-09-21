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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए

Mon, 21 Sep 2026 08:01 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 08:01 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको हाथी को 20 सेकेंड में खोजना है। 

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Optical Illusion Iq Test Brain Test If You Have Hawk Eyes then Find lion in 20 Seconds
पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।



तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें शेर कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में शेर कहां पर है। अब देखना है कि क्या आप शेर को खोज पाते हैं?
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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इस तस्वीर मे एक हरा भरा पार्क नजर आ रहा है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग टहल रहे हैं। पार्क में पेड़-पौधों के बीच कई जानवर छिपे हैं, जिनमें आपको छिपे शेर को खोजना है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। शेर को खोजने के लिए 20 सेकेंड का समय दिया गया है। 

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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर में शेर को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। शेर को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे शेर को खोज पाएंगे।

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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।

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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock

 वायरल तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे शेर को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप शेर को खोज सकते हैं। अगर आप शेर को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में पीले घेरे के अंदर शेर को देख सकते हैं।

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