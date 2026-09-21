सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें शेर कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में शेर कहां पर है। अब देखना है कि क्या आप शेर को खोज पाते हैं?
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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
- फोटो : Adobe Stock
सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इस तस्वीर मे एक हरा भरा पार्क नजर आ रहा है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग टहल रहे हैं। पार्क में पेड़-पौधों के बीच कई जानवर छिपे हैं, जिनमें आपको छिपे शेर को खोजना है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। शेर को खोजने के लिए 20 सेकेंड का समय दिया गया है।
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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
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तस्वीर में शेर को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। शेर को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे शेर को खोज पाएंगे।
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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।
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पार्क में पेड़ों के बीच छिपा है शेर, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
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वायरल तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे शेर को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप शेर को खोज सकते हैं। अगर आप शेर को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में पीले घेरे के अंदर शेर को देख सकते हैं।