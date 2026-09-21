ड्रोन, विमान या UFO? ईरान के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती रोशनी, वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के कई वीडियो सोशल मीडिया देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दिनों एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान आसमान में रहस्यमयी प्रकाश के चमकते गोले दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें न मिसाइल के निशान है, न ही तेज आवाज और यह धीरे-धीरे घूम रहे हैं।

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STRANGE LIGHTS JUST SEEN STREAKING THROUGH THE SKIES OF ZAHEDAN, IRAN



THESE DON'T SEEM TO BE MISSILES pic.twitter.com/0gHkR228sy— WarWatchDaily (@WarWatchDaily) September 21, 2026

कई लोगों का मानना है कि यह सैन्य परिवहन विमानों द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स हैं। विमानों की उड़ानों और उनके प्रकार से परिचित लोगों का कहना है कि इनकी धीमी गति और धुएं के निशान फ्लेयर्स की विशेषता हैं। कुछ लोग ड्रोन या दूसरी घटनाओं की अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इस घटना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।वीडियो में रोशनी के समूह एक साथ दिख रहे हैं। आसमान में धीरे-धीरे फैलते या आगे बढ़ते दिख रहे हैं। सामान्य मिसाइल लॉन्च में तेज ट्रेल्स और ध्वनि होती है, जो इसमें नहीं है। फ्लेयर्स का सैन्य अभ्यास या सुरक्षा अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। यह कई बार रोशनी देने वाले उपकरण होते हैं और विमान से छोड़े जाने के बाद धीरे-धीरे नीचे गिरते हुए धुंआ छोड़ते हैं और चमकते हैं।ईरान के जाहेदान जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियां आम हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को असामान्य नहीं माना जा सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि यह ड्रोन फॉर्मेशन है, जबकि कुछ लोगों ने अज्ञात वस्तु बताया है। वायरल वीडियो में आकार, ऊंचाई या सटीक दूरी का अंदाजा लगाना कठिन है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किए जाने से अटकलों को बढ़ावा मिला है। ईरानी अधिकारियों की खामोशी से लोगों में जिज्ञासा और भ्रम दोनों बढ़े हैं।वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर इस तरह के वायरल वीडियो में सैन्य या नागरिक गतिविधियां ही रहती हैं। रात के ऑपरेशन में इलाके को रोशन करने या भ्रमित करने के लिए फ्लेयर छोड़ेजाते हैं, क्योंकि उनकी चमक और गति अजीबोगरीब लग सकती है। ड्रोन की संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन धुएं के निशान और धीमी गति से फ्लेयर्स के संकेत मिलते हैं। बिना आधिकारिक जानकारी के कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है।