फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Drone, plane or UFO? Videos said to show mystery lights over Tehran go viral

ड्रोन, विमान या UFO? ईरान के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती रोशनी, वायरल वीडियो ने मचाया तहलका

Mon, 21 Sep 2026 04:21 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 04:21 PM IST
सार

ईरान के आसमान में रहस्यमयी चमकती रोशनी दिखी हैं। सोशल मीडिया पर इनको लेकर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई इन्हें विमान, तो कोई इन्हें ड्रोन और कुछ लोग यूफओ बता रहे हैं। 

विज्ञापन
Drone, plane or UFO? Videos said to show mystery lights over Tehran go viral
ईरान के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती रोशनी, वायरल वीडियो ने मचाया तहलका - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के कई वीडियो सोशल मीडिया देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दिनों एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान आसमान में रहस्यमयी प्रकाश के चमकते गोले दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें न मिसाइल के निशान है, न ही तेज आवाज और यह धीरे-धीरे घूम रहे हैं। 

विज्ञापन


कई लोगों का मानना है कि यह सैन्य परिवहन विमानों द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स हैं। विमानों की उड़ानों और उनके प्रकार से परिचित लोगों का कहना है कि इनकी धीमी गति और धुएं के निशान फ्लेयर्स की विशेषता हैं। कुछ लोग ड्रोन या दूसरी घटनाओं की अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इस घटना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। 
विज्ञापन


वीडियो में रोशनी के समूह एक साथ दिख रहे हैं। आसमान में धीरे-धीरे फैलते या आगे बढ़ते दिख रहे हैं। सामान्य मिसाइल लॉन्च में तेज ट्रेल्स और ध्वनि होती है, जो इसमें नहीं है। फ्लेयर्स का सैन्य अभ्यास या सुरक्षा अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। यह कई बार रोशनी देने वाले उपकरण होते हैं और विमान से छोड़े जाने के बाद धीरे-धीरे नीचे गिरते हुए धुंआ छोड़ते हैं और चमकते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन




गरीबी के बीच पढ़ाई का जज्बा, सड़क किनारे मेहनत में जुटी मां तो वहीं शोर के बीच किताबों में डूबी दिखी बच्ची

ईरान के जाहेदान जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियां आम हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को असामान्य नहीं माना जा सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि यह ड्रोन फॉर्मेशन है, जबकि कुछ लोगों ने अज्ञात वस्तु बताया है। वायरल वीडियो में आकार, ऊंचाई या सटीक दूरी का अंदाजा लगाना कठिन है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किए जाने से अटकलों को बढ़ावा मिला है। ईरानी अधिकारियों की खामोशी से लोगों में जिज्ञासा और भ्रम दोनों बढ़े हैं।

VIP ग्राहक बनकर सैलून पहुंचा बंदर! कुर्सी पर लेटकर आराम से कराई मालिश, मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर इस तरह के वायरल वीडियो में सैन्य या नागरिक गतिविधियां ही रहती हैं। रात के ऑपरेशन में इलाके को रोशन करने या भ्रमित करने के लिए फ्लेयर छोड़ेजाते हैं, क्योंकि उनकी चमक और गति अजीबोगरीब लग सकती है। ड्रोन की संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन धुएं के निशान और धीमी गति से फ्लेयर्स के संकेत मिलते हैं। बिना आधिकारिक जानकारी के कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed