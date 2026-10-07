1 of 5 कुत्ते और बिल्लियों के बीच छिपकर बैठी है बत्तख, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock







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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें दिमाग को घूमाने वाली होती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम और लोगों को कन्फ्यूज करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखने के बाद ज्यादातर लोग हैरान हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आज हम आपके लिए एक इसी तरह की तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको बत्तख खोजना है।



इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें बत्तख कहां पर छिपी है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। अब सवाल है कि क्या आप तस्वीर में छिपी बत्तख को ढूंढ पाते हैं।



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सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग काफी पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि, चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में बत्तख कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। बत्तख को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है।



3 of 5 कुत्ते और बिल्लियों के बीच छिपकर बैठी है बत्तख, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

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