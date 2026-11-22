संगीत को महसूस करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। धुन और भावनाएं सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। इन दिनों फिल्म हनुमान अंश का गाना जब जिद पे आ गईं पार्वती सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। इस गाने पर बच्चे, बड़े और कई अन्य लोग रील्स बना रहे हैं। इसी बीच एक छोटे एनआरआई बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जो हिंदी न बोल पाने के बावजूद पूरे उत्साह से यह भजन गाता नजर आ रहा है। बच्चे का अंदाज देखकर उसकी रशियन मां भी हैरान रह जाती हैं।

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इंस्टाग्राम पर भारतीय-रशियन कपल के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में बच्चा जब जिद पे आ गईं पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि…, गाने को पूरे जोश के साथ गाता दिखाई देता है। उसके चेहरे के भाव और गाने के प्रति उत्साह लोगों का दिल जीत रहे हैं। खास बात यह है कि बच्चा हिंदी में बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन उसे गाने के बोल याद हैं। बेटे को इतनी सहजता से गाते देख उसकी रशियन मां साशा भी आश्चर्य से उसे निहारती रह जाती हैं। उनके चेहरे पर खुशी और हैरानी का मिला-जुला भाव इस वीडियो को और खास बना रहा है।वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्चे की मासूमियत और गायकी की तारीफ कर रहे हैं। किसी को उसकी आवाज प्यारी लगी, तो किसी ने मां के रिएक्शन को वीडियो का सबसे खूबसूरत पल बताया है। लोग वीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक में बच्चे का वोकल टीचर बनने की इच्छा भी जताई, जबकि कई लोगों ने कहा कि इस गाने को सुनकर उनका दिन बन गया। भारतीय और रूसी संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच भी वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है।बच्चे के पिता अखिल भारतीय हैं और मां साशा रूस से हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों को अलग-अलग भाषाओं, परंपराओं, संगीत और संस्कृतियों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। वायरल वीडियो में भी सांस्कृतिक मेल की यही खूबसूरती दिखती है। बच्चा हिंदी नहीं बोल पाता है, लेकिन भारतीय भक्ति गीत को पूरे मन से गाता है। यही दृश्य लोगों को यह एहसास करा रहा है कि संगीत और भावनाओं के जुड़ाव के लिए भाषा की बाधा जरूरी नहीं। एक धुन अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को भी करीब ला सकती है।फिल्म हनुमान अंश का यह गाना एक भजन है, जिसे साधु सुशील तिवारी ने लिखा, कंपोज किया और गाया है। बुंदेली लोकगीत से प्रेरित इस रचना में माता पार्वती के भगवान शिव को पति के रूप में पाने के संकल्प, उनकी तपस्या और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। भजन की लोक शैली, सहज बोल और भक्तिमय प्रस्तुति लोगों को आकर्षित कर रही है। इसकी काय जिद कर रही, काय को मर रही, ऐसे वर के लाने…’ जैसी पंक्तियां लोगों के बीच खास लोकप्रिय हो रही हैं। इस गाने पर बच्चे से लकर बुजुर्ग तक रील और वीडियो बना रहे हैं।