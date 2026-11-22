हर किसी को बिल्लियों से प्यार नहीं होता, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका की एक महिला बीते कई वर्षों से करीब 1000 बिल्लियों की देखभाल कर रही हैं। बिल्लियों के रहने, खाने और इलाज पर वह करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, अब तक हजारों बिल्लियों को वह अच्छे परिवारों में गोद भी दिलवा चुकी हैं।

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कैलिफोर्निया की रहने वाली लायनेया लैटान्जियो का बिल्लियों के प्रति प्यार साल 1992 में शुरू हुआ था। उस वक्त उनके पिता ने उनसे एक बिल्ली लाने के लिए मदद मांगी थी। लेकिन वह सिर्फ एक बिल्ली नहीं, बल्कि 15 बिल्ली के बच्चों को लेकर घर पहुंचीं। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई और बिल्लियों की देखभाल का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक जारी है।धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जमीन पर बिल्लियों के लिए एक बड़ा आश्रय स्थल बना दिया, जिसे द किंग्स सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। यहां बिल्लियों को सिर्फ रहने और खाने की सुविधा ही नहीं मिलती, बल्कि उनके इलाज के लिए अस्पताल और इंटेंसिव केयर यूनिट भी हैं।2016 के आंकड़ों के मुताबिक, लायनेया तब तक करीब 28 हजार बिल्लियों को आश्रय दे चुकी थीं। उस समय उनके यहां करीब 800 बड़ी बिल्लियां और 300 बिल्ली के बच्चे रहते थे। इनकी देखभाल पर वह सालाना करीब 1.6 मिलियन डॉलर यानी करोड़ों रुपये खर्च कर रही थीं।बिल्लियों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी तक बदल डाली। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना घर छोड़कर मोबाइल होम में रहना शुरू कर दिया, ताकि बिल्लियां उनके पांच कमरों वाले घर में आराम से रह सकें। शुरुआती सात वर्षों तक उन्होंने इस पूरे काम का खर्च अपनी जेब से उठाया।जब आर्थिक मुश्किलें बढ़ीं तो उन्होंने अपनी कार तक बेच दी। यहां तक कि शादी की अंगूठी और रिटायरमेंट के लिए बचाकर रखे पैसे भी बिल्लियों की देखभाल में लगा दिए। उनके लिए यह सिर्फ बेजुबानों की मदद नहीं, बल्कि जिंदगी का मकसद बन चुका है। आज भी वह लगातार बिल्लियों की देखभाल कर रही हैं और उन्हें प्यार भरे घर दिलाने की कोशिश में जुटी हैं।