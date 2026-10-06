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हिरण को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं ढेर, हिम्मत है तो 25 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं

Tue, 06 Oct 2026 07:17 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 07:17 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है।

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optical illusion find the hidden deer in 25 second brain teaser puzzle challenge
हिरण को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं ढेर, हिम्मत है तो 25 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : AI

सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां पर हर तर की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलतेहैं। यहां पर कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन सामने आते हैं, जिन्हें आपने भी देखे होंगे। किसी भी ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने में काफी समय लगता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंड में है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको हिरण को खोजना है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर भी हिरण दिख रहा है? सबसे खास बात यह है कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपके पास सिर्फ 25 सेकंड का समय है।



ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपे हिरण को खोजने में आपको काफी समय लग सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य होते हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको दिमाग और नजरों को तेज दौड़ाना होगा। 
 
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optical illusion find the hidden deer in 25 second brain teaser puzzle challenge
हिरण को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं ढेर, हिम्मत है तो 25 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : AI

क्या आप नजर और दिमाग दोनों को दौड़ाकर इस तस्वीर में छिपे हिरण को खोज सकते हैं। वैसे इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपकी आंखों भी धोखा खा जाएंगी, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे तो आसानी से आपको हिरण देखने को मिल सकता है। 
 

optical illusion find the hidden deer in 25 second brain teaser puzzle challenge
हिरण को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं ढेर, हिम्मत है तो 25 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको जो समय सीमा दी गई थी उसके अंदर ही आपको हिरण को खोजना है। अगर आपको हिरण नहीं मिलता है तो इस पहेली में दिए गए सवाल का जवाब नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं। इस आप्टिकल इल्यूजन को हल करन में बड़े-बड़े धुंरधर का दिमाग चकरा गया है। 

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हिरण को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं ढेर, हिम्मत है तो 25 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : AI

इंटरनेट ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है, जो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती हैं। ये तस्वीरें देखने में हमें बेदह साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हें हल करना मुश्किल होता है। अगर आप अपना या किसी और का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।


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हिरण को ढूंढने में बड़े-बड़े धुरंधर हो चुके हैं ढेर, हिम्मत है तो 25 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : AI

अगर आप हिरण को नहीं खोज पाए हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों को हिरण को खोजने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। आप खबर की आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के भीतर आसानी से हिरण को देख सकते हैं। 

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