भौंकने पर बाइक सवार ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो हुआ वायरल
राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को कुत्ते को राइफल से गोली मारते हुए दिख रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?
विस्तार
सोशल मीडिया पर राजधानी लखनऊ का एक हैरान करने वाल वीडियो सामने आया है। यहां पर राजाजीपुरम में आवारा कुत्ते के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। राजाजीपुरम में एक बाइक सवार युवक ने राइफल से बेजुबान जानवर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे ब्लॉक-सी स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल और विशन ऑप्टिकल के नजदीक की यह घटना है। वायरल वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नीली वर्दी पहने एक अज्ञात बाइक सवार कंधे पर राइफल टांगकर सड़क जा रहा है। इस दौरान सड़क किनारे घूम रहे कुत्ते भौंकने लगते हैं।
कुत्तों को भौंकता देख शख्स अचानक मोटरसाइकिल रोक देता है और नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद उसने बेहद शांति से अपनी जेब से एक कारतूस निकाली और उसे अपनी राइफल में करके बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे एक कुत्ते को गोली मार देता है।
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Stray dog shot dead with a rifle over barking in Lucknow🚨 Man on bike ran away after the incident. Incident caught on CCTV❗️ https://t.co/c4ihCAatS7— Sharma ji (@Sharmaji2772) October 7, 2026
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संस्था की संचालिका और एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने तालकटोरा थाने में लिखित तहरीर दी है और आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।