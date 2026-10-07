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भौंकने पर बाइक सवार ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो हुआ वायरल

Wed, 07 Oct 2026 05:38 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 05:38 PM IST
सार

राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को कुत्ते को राइफल से गोली मारते हुए दिख रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

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भौंकने पर बाइक सवार ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली - फोटो : एक्स

विस्तार
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सोशल मीडिया पर राजधानी लखनऊ का एक हैरान करने वाल वीडियो सामने आया है। यहां पर राजाजीपुरम में आवारा कुत्ते के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। राजाजीपुरम में एक बाइक सवार युवक ने राइफल से बेजुबान जानवर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

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बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे ब्लॉक-सी स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल और विशन ऑप्टिकल के नजदीक की यह घटना है। वायरल वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नीली वर्दी पहने एक अज्ञात बाइक सवार कंधे पर राइफल टांगकर सड़क जा रहा है। इस दौरान सड़क किनारे घूम रहे कुत्ते भौंकने लगते हैं। 
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कुत्तों को भौंकता देख शख्स अचानक मोटरसाइकिल रोक देता है और नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद उसने बेहद शांति से अपनी जेब से एक कारतूस निकाली और उसे अपनी राइफल में करके बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे एक कुत्ते को गोली मार देता है। 
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गोली लगते ही कुत्ता वहीं गिरकर मर जाता है और आरोपी बाइक चालू कर मौके से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक संस्था ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिनदहाड़े रिहायशी इलाके में फायरिंग और पशु हत्या का मामला सामने आने पर पशु संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था की टीम मौक पर पहुंची।

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संस्था की संचालिका और एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने तालकटोरा थाने में लिखित तहरीर दी है और आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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