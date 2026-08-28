नेपाल में सिर्फ इतने घंटे के भीतर फिर आने वाली है तबाही! चीन ने दी चेतावनी, भारत से कितनी दूर है ये जगह

1 of 5 नेपाल में सिर्फ इतने घंटे के भीतर फिर आने वाली है तबाही! चीन ने दी चेतावनी - फोटो : AI

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नेपाल में आई अचानक बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें और वीडियो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। नेपाल के रसुवा जिले में आई भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 469 तक पहुंच गई, जबकि 1545 लोग लापता है। यह जानकारी नेपाल पुलिस की तरफ से दी गई है। सबसे डरावनी बात यह है कि नेपाल पर संकट अभी टला नहीं है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास एक बड़ी बैरियर झील बन गई है। गुरुवार सुबह तक इसमें करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया था और झील पहले से ओवरफ्लो हो रही है। मंत्रालय ने झील में आने वाले तीन दिनों में और 30 लाख घन मीटर पानी आने का अनुमान जताया है। इससे झील के फटने का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है।







यह स्थान नेपाल-चीन सीमा के पास चीन के केरूंग काउंटी में छोचेन नदी और पुरेपु छांग्पो नदी के संगम पर है, जो नेपाल के रसुवागढ़ी नाके से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। चीन के जल मंत्रालय की तरफ से झील में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है। मंत्रालय झील में होने वाले बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहा है। अगर बांध टूटता है, तो इस स्थिति से निपटने और आपातकालीन बचाव कार्यों में मदद के लिए बाढ़ से जुड़ी सिमुलेशन का विश्लेषण कर रहा है। यह स्थान नेपाल-चीन सीमा के पास चीन के केरूंग काउंटी में छोचेन नदी और पुरेपु छांग्पो नदी के संगम पर है, जो नेपाल के रसुवागढ़ी नाके से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। चीन के जल मंत्रालय की तरफ से झील में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है। मंत्रालय झील में होने वाले बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहा है। अगर बांध टूटता है, तो इस स्थिति से निपटने और आपातकालीन बचाव कार्यों में मदद के लिए बाढ़ से जुड़ी सिमुलेशन का विश्लेषण कर रहा है।

2 of 5 नेपाल में बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य जारी - फोटो : पीटीआई

अगर यह झील अचानक टूटती है, तो इसके सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। 26 अगस्त को तिब्बत इलाके में ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरने से ल्हेंडे नदी ब्लॉक हो गई और उसके टूटने के बाद सैलाब नीचे आया। इसके बाद तिब्बत के ग्यीरोंग पोर्ट को लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने चपेट में ले लिया, जिसके बाद भयानक तबाही मची।



3 of 5 नेपाल बाढ़ त्रासदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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4 of 5 नेपाल में बाढ़ से त्रासदी - फोटो : ANI

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5 of 5 नेपाल में बाढ़ से त्रासदी - फोटो : ANI