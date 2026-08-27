फ्लैश फ्लड की ताकत देखकर लोगों के उड़े होश, नदी में बहता दिखा विशाल पत्थर, केदारनाथ की घटना से जोड़ रहे लोग

नेपाल में आई अचानक भीषण बाढ़ के डरावने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बाढ़ का अब एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें पानी के तेज बहाव के साथ एक विशाल पत्थर भी बहता नजर आ रहा है। पत्थर पानी और मलबे के साथ बहता हुआ दिख रहा है और एक गांव के पास जाकर रुक जाता है। वीडियो में दिख रहे मंजर से पता चलता है कि पहाड़ों में अचानक आने वाली बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ भारी पत्थर और चट्टानें भी बहाकर ले आती है।

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The sheer power of the floodwaters was incredible—they managed to dislodge and sweep away this massive, house-sized boulder during the devastating floods in parts of Nepal and Tibet.🤯 pic.twitter.com/IrMPS2pxpC — Luna (@Lunaxcj) August 26, 2026

Never seen boulders this massive being moved by the sheer force of water. Such boulders can sometimes change the flow of water or protect structures by taking impact, but this time they are nothing in front of the sheer force of the flood Death toll 160 and 750+ missing

#Nepal pic.twitter.com/6YP2I2w0Aj — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 27, 2026

नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी के क्षेत्र में भयानक बाढ़ आई थी। 26 अगस्त की सुबह नदी में तेजी पानी बढ़ा और पानी, मिट्टी और पत्थरों का तेज बहाव नीचे आया। अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) के मुताबिक, अचानक आई इस बाढ़ में पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और बोल्डर भी भोटेकोशी और त्रिशूली नदी सिस्टम में आए।इस वीडियो को 2013 की केदारनाथ आपदा से भी जोड़ा जा रहा है। उस दौरान चोराबाड़ी झील टूटने के बाद भारी मात्रा में पानी नीचे आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पानी के साथ बड़े ग्लेशियल बोल्डर और मलबा नीचे आए, जिससे केदारनाथ और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची थी।नेपाल में बाढ़ के दौरान भोटेकोशी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। शुरुआती तकनीकी जानकारी में बताया गया है कि बाढ़ का बड़ा हिस्सा तिब्बत की तरफ से आया और इसके बाद भोटेकोशी से होकर त्रिशूली नदी की तरफ बढ़ा। फ्लैश फ्लड के दौरान पानी बहुत तेजी से बढ़ता है। पहाड़ी ढलान की वजह से इसकी रफ्तार और ताकत बढ़ जाती है। इसलिए पानी अपने साथ मिट्टी, पेड़, पत्थर और बड़े बोल्डर तक बहा सकता है। नेपाल का यह वीडियो इसी खतरनाक ताकत को स्पष्ट दिखाता है।इन विनाशकारी बाढ़ में अभी तक 359 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ ने कई क्षेत्रों में परिवहन और संपर्क ढांचा को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं।