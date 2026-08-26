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वायरल वीडियो: देखते ही देखते सड़क पर मर-मरकर गिरने लगे कबूतर, वजह जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Fri, 28 Aug 2026 08:37 AM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 28 Aug 2026 08:37 AM IST
सार

सोशल मीडिया पर स्पेन से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चारों तरफ सिर्फ मरे हुए कबूतर ही दिखाई दे रहे हैं।

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Spain tarragona hailstorm dead pigeons video goes viral on internet
स्पेन की सड़कों पर मरे हुए कबूतर - फोटो : @NoticieroSLV

विस्तार
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स्पेन में कबूतरों की अचानक मौत: स्पेन के एक शहर से सामने आए हैरान कर देने वाले वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। वीडियो में सड़क पर बड़ी संख्या में मरे हुए कबूतर दिखाई दे रहे हैं। सड़क के किनारे और जमीन पर जगह-जगह कबूतरों के शव नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, इन कबूतरों की मौत किसी बीमारी या जहरीले पदार्थ की वजह से नहीं हुई, बल्कि इलाके में हुई बेहद तेज और खतरनाक ओलावृष्टि को इसकी वजह से हुई है। 

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स्पेन के टेरागोना शहर में हाल ही में मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते तेज बारिश और तूफानी हवाओं के साथ बिजली कड़कने लगी और आसमान से गोल्फ की गेंद जितने बड़े ओले गिरने लगे। ओलावृष्टि इतनी खतरनाक थी कि इसकी चपेट में करीब 100 कबूतर आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सड़क पर जगह-जगह कबूतरों के शव दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

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टेरागोना में हुई इस भयंकर बारिश के दौरान आसमान से बड़े-बड़े ओले गिरने लगे। जिसकी चपेट में करीब 100 से ज्यादा कबूतर आ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, अचानक शुरू हुई तेज ओलावृष्टि इतनी भयावह थी कि पक्षियों को संभलने या सुरक्षित जगह तलाशने तक का मौका नहीं मिला। बड़े-बड़े ओलों की लगातार मार से कबूतर एक-एक कर जमीन पर गिरते गए और उनकी मौत हो गई। इन ओलों का आकार करीब गोल्फ की गेंद जितना बताया जा रहा है। तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच हुई इस जबरदस्त ओलावृष्टि ने शहर में भारी तबाही मचा दी।

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इस भीषण तूफान का असर सिर्फ कबूतरों तक सीमित नहीं रहा। तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कें देखते ही देखते पानी में डूब गईं। कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे कुछ कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात बिगड़ने पर कई सड़कों को आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। वहीं, तूफान की तेज हवाओं और ओलावृष्टि से कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। बता दे कि, स्पेन में सड़कों पर मरे हुए कबूतरोंं के  वायरल हो रहे इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है।

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