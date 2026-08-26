सास ने बहू से पूछ लिया ऐसा सवाल, जवाब सुनकर आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI

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सास-बहू का रिश्ता घर के उन रिश्तों में से है, जिसमें कभी प्यार, कभी तकरार और कभी मजेदार नोकझोंक देखने को मिलती है। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बहस कई बार पूरे घर में हंसी का माहौल बना देती है। यही वजह है कि सास-बहू से जुड़े मजेदार किस्से और चुटकुले लोगों को खूब पसंद आते हैं। खास बात यह है कि इन जोक्स में रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी बातें होती हैं, जिनसे कई लोग खुद को जोड़ लेते हैं। अगर आप भी थोड़ी देर के लिए काम की टेंशन भूलकर हंसना चाहते हैं, तो सास-बहू पर बने ये हल्के-फुल्के और मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कोई एक जोक आपको अपने घर की मजेदार नोकझोंक की याद दिला दे।





बहू: मम्मी जी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है।

सास: क्यों?

बहू: घर में कुछ जरूरी सामान नहीं है।

सास: क्या चाहिए?

बहू: थोड़ा सा धैर्य... और एक नई ड्रेस!

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास: बहू, आज खाना इतना अच्छा कैसे बना दिया?

बहू: मम्मी जी, आज मैंने आपकी रेसिपी फॉलो की थी।

सास: तभी सोचूं, स्वाद में मेरी याद क्यों आ रही है!





सास: बहू, तुम सुबह इतनी देर से क्यों उठीं?

बहू: मम्मी जी, सपने में काम कर रही थी।

सास: तो फिर?

बहू: सोचा असली काम कल कर लूंगी।

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बहू: मम्मी जी, आज चाय कैसी बनी है?

सास: बहुत अच्छी।

बहू: सच में?

सास: हां, आज इसमें तुम्हारी चाय कम और मेरी सलाह ज्यादा है।





सास: बहू, घर इतना साफ कैसे हो गया?

बहू: मम्मी जी, आज आपकी सहेली आने वाली थीं।

सास: अच्छा! यानी मैं अकेली आती हूं तो घर साफ नहीं होता?

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास: बहू, तुम मोबाइल में इतना क्या देखती रहती हो?

बहू: मम्मी जी, मौसम देख रही थी।

सास: फिर?

बहू: पता चल रहा था कि आज घर में किसका मूड कैसा रहेगा।





सास: बहू, मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती हो?

बहू: हां मम्मी जी।

सास: कैसे?

बहू: उसे रोज याद दिलाती हूं कि अपनी मां को फोन कर लिया करे।





बहू: मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए हलवा बनाया है।

सास: वाह! किस खुशी में?

बहू: कोई खुशी नहीं, बस आज चीनी ज्यादा बच गई थी।

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