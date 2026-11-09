खाना पहुंचाने में हुई देरी तो नाराज हुआ ग्राहक, साइकिल पर डिलीवरी करता देख किया कुछ ऐसा, वीडियो ने जीता दिल

वर्तमान समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। घर बैठे मनपसंद खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहक चाहते हैं कि उनका खाना जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाए। हालांकि, कई बार ट्रैफिक, खराब मौसम और अन्य परेशानियों की वजह से डिलीवरी में देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ ग्राहक नाराज होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की मेहनत और मजबूरी को समझकर इंसानियत की मिसाल भी पेश करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा हीदिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक ग्राहक ने डिलीवरी बॉय के साथ कुछ ऐसा किया कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।