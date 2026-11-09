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जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने आ गया टाइगर, हाथी की तरफ लगाई छलांग, दहशत में मच गई चीख-पुकार

Mon, 09 Nov 2026 12:17 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 09 Nov 2026 12:17 PM IST
सार

नेपाल के एक नेशनल पार्क में हाथी पर सवार होकर जंगल सफारी का आनंद ले रहे पर्यटकों के सामने अचानक टाइगर आता है। सबसे डरावनी बात यह है कि टाइगर ने पर्यटकों की तरफ छलांग लगा दी। 

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Tiger Abruptly Attacked On Tourist Sitting On Elephant In A Nepal National Park Animal Video
जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने आ गया टाइगर, हाथी की तरफ लगाई छलांग - फोटो : instagram

विस्तार
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पर्यटकों पर टाइगर का हमला: जंगल सफारी के दौरान जंगली जानवरों को करीब से देखना रोमांच से भरा होता है, लेकिन जब कोई खूंखार शिकारी अचानक सामने आ जाता है तो रोमांच पलभर में दहशत में बदल जाता है। ऐसा ही कुछ नेपाल के एक नेशनल पार्क में दिखा है। नेशनल पार्क में हाथी पर सवार पर्यटकों के सामने अचानक टाइगर आ गया। टाइगर की फुर्ती देखकर पर्यटकों के होश उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई।

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आमतौर पर जंगल सफारी के दौरान पर्यटक टाइगर और दूसरे जंगली जानवरों को देखना पसंद करते हैं। हालांकि, हर कोई खूंखार जानवरों को सुरक्षित दूरी से ही देखना चाहता है। लेकिन नेपाल के इस नेशनल पार्क में पर्यटकों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे।
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हाथी पर बैठे पर्यटकों पर टाइगर का हमला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खतरनाक वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो की शुरुआत में कुछ पर्यटक हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का आनंद लेते नजर आते हैं। उनके सामने दूर-दूर तक ऊंची घास दिखाई दे रही है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल घास के बीच छिपा टाइगर अचानक बाहर निकल आता है।
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टाइगर को छलांग लगाता देख दहशत में आ गए पर्यटक

टाइगर तेजी से हाथी की तरफ दौड़ता है और फिर छलांग लगा देता है। यह नजारा देखकर हाथी पर बैठे पर्यटक बुरी तरह दहशत में आ जाते हैं। उनकी चीख-पुकार वीडियो में साफ सुनाई देती है। कुछ पल तक टाइगर हाथी और उस पर बैठे लोगों की तरफ देखता रहता है, फिर पीछे की तरफ चला जाता है।

 

 

 

 

 

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बेहद डरावना है वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। टाइगर को इतनी नजदीक से अचानक सामने आते देखकर किसी की भी सांसें थम सकती हैं। जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों का दिखना सामान्य बात है, लेकिन ऐसे अचानक हमला करने के अंदाज में सामने आना बेहद डरावना अनुभव होता है।

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वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो में दिखाई देने वाली लंबी घास भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कई लोगों का सवाल है कि आखिर यह घास इतनी ऊंची कैसे है कि इसमें टाइगर आसानी से छिप सकता है। इस सवाल का जवाब एक शख्स ने दिया है और बताया कि इसे एलीफेंट ग्रास कहा जाता है। यह घास कई बार करीब 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है, जिसकी वजह से बड़े जानवर भी इसमें छिप सकते हैं।

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